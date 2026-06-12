الشرع يتلقى دعوة لزيارة أميركا منتصف يونيو

خبرني - بعد أشهر من زيارته الأولى إلى واشنطن التي التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 يونيو (حزيران) الجاري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

تأتي هذه الدعوة في وقت ألمح فيه ترمب أخيرا إلى إمكان الطلب من سوريا التدخل ضد حزب الله في لبنان.

وقال المصدر الدبلوماسي، طالباً عدم كشف هويته إن "الرئيس الشرع تلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 14 حزيران/يونيو" بدون أن يؤكد ما إن كان سيسافر إلى الولايات المتحدة أم لا.

الزيارة الثانية

تتزامن هذه الدعوة مع عيد الميلاد الثمانين لدونالد ترمب الذي يعتزم تنظيم مباريات للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض لهذه المناسبة.

وستكون هذه الزيارة إن حصلت، الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وكان الشرع في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أوّل رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد في العام 1946 والتقى خلالها ترمب.

منذ وصوله إلى السلطة، سعى الشرع إلى إعادة ترميم علاقة دمشق مع الولايات المتحدة بعد سنوات طويلة من القطيعة مع الحكم السابق، وإلى جذب دعم دولي لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد المنهك بعد أكثر من عقد من الحرب، كما انضمّت سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.

في المقابل، اتخذ ترمب خطوات عدة تجاه السلطات السورية الجديدة، أبرزها رفع جزء واسع من العقوبات.



"قائد قوي جدا"

والتقى ترمب الشرع للمرة الأولى في السعودية خلال زيارة إلى دول الخليج في أيار/مايو 2025. ووصفه ترامب، في تصريحات لاحقة بأنه "قائد قوي جداً"، معتبراً أن لديه فرصة لإعادة بناء بلاده.

في مقابلة مع قناة "إن بي سي" في 7 حزيران/يونيو قال ترمب "أريد أن يحظى لبنان بحياة أفضل. أريد أن أرى هجوماً أكثر دقة على حزب الله"، مضيفاً "يمكننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا أن نوصي سوريا".

وأضاف "قامت سوريا بعمل جيد للغاية للعودة إلى الطريق الصحيح"، معتبراً أن "لديها (سوريا) قائد قام فعلا بعمل جيد للغاية في وقت قصير. وسيكون مسرورا بتقديم المساعدة" في لبنان.

وفق مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، تضغط الولايات المتحدة على سوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في 2 آذار/مارس، من أجل التدخل ضدّ الحزب المدعوم من إيران في هذا البلد المجاور الذي تتشارك معه حدودا طويلة.