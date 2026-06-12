هزة في الوسط الفني والإعلامي بتركيا.. توقيف 22 شخصاً في قضية مخدرات

خبرني - أثارت السلطات التركية، اليوم الخميس، موجة واسعة من الجدل بعد تنفيذ حملة أمنية جديدة، أسفرت عن توقيف 22 شخصية معروفة من الوسطين الفني والإعلامي، من بينهم الممثلة الشهيرة بيرين سات وزوجها المغني كينان دوغولو، وذلك في إطار تحقيقات متواصلة تتعلق بملف المخدرات الذي بات يعرف إعلامياً في تركيا بـ"قضية مشاهير المخدرات".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فقد نفذت فرق مكافحة جرائم المخدرات التابعة لمديرية أمن إسطنبول عمليات متزامنة استهدفت عدداً من الفنانين وصناع المحتوى والمشاهير، وذلك بعد صدور قرارات ضبط وإحضار بحقهم من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث تمّ نقل الموقوفين إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات، وأخذ الإفادات قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشملت قائمة الموقوفين اليوم أسماء بارزة في عالم الفن التركي، من بينها بيرين سات، التي تحظى بشعبية واسعة في تركيا والعالم العربي بفضل أدوارها في مسلسلات حققت نجاحاً كبيراً، إضافة إلى زوجها المغني كينان دوغولو، وشقيقه الموزع الموسيقي أوزان دوغولو، والممثل إنيس أريكان، والمغني الكردي بردان مارديني، والمغنية عائشة خاتون أونال، وصانع المحتوى كريم جان دورماز، إلى جانب شخصيات أخرى.

وتأتي هذه التطورات ضمن تحقيق أوسع بدأته السلطات التركية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لملاحقة شبكات يُشتبه في تورطها بتعاطي أو ترويج المواد المخدرة داخل الأوساط الفنية والترفيهية.

توقيف فنانين ومؤثرين

وشهدت تركيا خلال الأشهر الماضية سلسلة من عمليات التوقيف والاستدعاء طالت ممثلين ومغنين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار ما تصفه السلطات بحملة شاملة لمكافحة انتشار المخدرات والتصدي للأنشطة التي تهدد الصحة العامة وأمن المجتمع.

وتحظى القضية باهتمام واسع داخل تركيا، نظراً إلى شهرة الأسماء المرتبطة بها، إذ تعد بيرين سات واحدة من أبرز نجمات الدراما التركية خلال العقدين الأخيرين، فيما يُعد كينان دوغولو من أشهر المطربين الأتراك وسبق أن مثّل تركيا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن". كما أن عدداً من الموقوفين يتمتعون بمتابعة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي زاد من حجم التفاعل الإعلامي والشعبي مع هذه القضية.

ولم تصدر الجهات القضائية التركية حتى الآن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة لكل موقوف على حدة، كما لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات أو ما إذا كانت ستُوجَّه لوائح اتهام رسمية بحق جميع المشتبه بهم. كذلك لم يصدر أي تعليق رسمي من غالبية الأسماء الواردة في التحقيقات أو من ممثليهم القانونيين.

ويترقب الشارع التركي ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة، في وقت تؤكد فيه السلطات استمرار حملاتها ضد شبكات المخدرات، وسط توقعات بأن تكشف القضية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمدى انتشار هذه الظاهرة داخل بعض الأوساط الفنية والترفيهية في البلاد.