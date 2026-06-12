طريقة تنزيل النسخة التجريبية لتحديث iOS 27 على آيفون

خبرني - كشفت "أبل" رسميًا عن نظام iOS 27 خلال مؤتمر WWDC 2026، ومن المقرر أن يصل الإصدار النهائي إلى جميع المستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.

لكن إذا كنت من محبي تجربة المزايا الجديدة مبكرًا، فيمكنك تثبيت النسخة التجريبية (Beta) على هاتف آيفون الآن.

وتتيح "أبل" للمستخدمين الوصول إلى النسخ التجريبية دون الحاجة إلى دفع أي رسوم، سواء للمطورين أو للمستخدمين الراغبين في اختبار النظام قبل إطلاقه رسميًا، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear".



كيفية تنزيل iOS 27 Beta على آيفون

للحصول على النسخة التجريبية من iOS 27، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى موقع برنامج Apple Beta Software Program.

2. سجّل الدخول باستخدام حساب Apple ID الخاص بك.

3. وافق على الشروط والأحكام.

4. أعد تشغيل هاتف آيفون.

5. افتح: الإعدادات (Settings) > عام (General) > تحديث البرامج (Software Update).

6. ستظهر لك قائمة جديدة باسم Beta Updates.

7. اضغط عليها واختر iOS 27 Developer Beta.

8. انتظر قليلًا حتى يظهر التحديث ثم ابدأ عملية التنزيل والتثبيت.

وقد تستغرق العملية عدة دقائق أو أكثر من ساعة بحسب سرعة اتصال الإنترنت لديك.

لا تنسَ النسخة الاحتياطية

على الرغم من أن تثبيت النسخة التجريبية لا يؤدي عادةً إلى حذف البيانات، فإن "أبل" تنصح دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية كاملة للهاتف قبل تثبيت أي إصدار تجريبي.

وتكتسب هذه النصيحة أهمية أكبر بعد ظهور تقارير مؤخرًا عن تعطل بعض أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس عقب تثبيت النسخة التجريبية الأولى من iOS 27.

هل يستحق تثبيت iOS 27 مبكرًا؟

يركز iOS 27 بشكل كبير على تحسين الأداء والاستقرار بعد الانتقادات التي واجهها iOS 26، خاصة فيما يتعلق بتأثير تصميم Liquid Glass على سرعة النظام واستهلاك الموارد.

وتشير التجارب الأولية إلى أن النسخة التجريبية الأولى تبدو أسرع وأكثر سلاسة مقارنة بالإصدارات السابقة، إلا أن ذلك لا يعني أنها مناسبة لجميع المستخدمين.

مزايا تثبيت النسخة التجريبية

- تجربة المزايا الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.

- الوصول المبكر إلى تحسينات الأداء.

- اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من "أبل".

- التعرف على التغييرات القادمة في النظام.

عيوب النسخة التجريبية

- احتمال وجود أخطاء ومشكلات تقنية.

- بعض التطبيقات قد لا تعمل بشكل صحيح.

- استهلاك أعلى للبطارية مقارنة بالإصدار النهائي.

- احتمالية حدوث أعطال أو إعادة تشغيل مفاجئة.

- بعض المزايا قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين فورًا.

ماذا عن Siri AI؟

تُعد Siri AI واحدة من أبرز مزايا iOS 27 الجديدة، إلا أن "أبل" تطرحها بشكل تدريجي.

ولهذا السبب، لا يحصل جميع مستخدمي النسخة التجريبية على الميزة فور تثبيت النظام، إذ لا يزال بعض المختبرين على قوائم الانتظار للحصول على التجربة الكاملة.

هل من الأفضل انتظار النسخة العامة؟

إذا كان هاتفك الأساسي الذي تعتمد عليه يوميًا، فمن الأفضل الانتظار حتى إطلاق النسخة التجريبية العامة (Public Beta)، والتي من المتوقع أن تصل بنهاية يوليو.

وعادةً ما تكون هذه النسخة أكثر استقرارًا من إصدار المطورين، حيث تكون "أبل" قد أصلحت عددًا من الأخطاء والمشكلات التي يتم اكتشافها خلال الأسابيع الأولى من الاختبارات.

أما إذا كنت لا تمانع مواجهة بعض الأعطال مقابل تجربة أحدث مزايا "أبل" قبل الجميع، فقد تكون النسخة التجريبية الحالية خيارًا مناسبًا لك، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك تحسبًا لأي مشكلة غير متوقعة.