حماس: توافق فلسطيني حول المرحلة الثانية لخطة ترمب

خبرني - قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والعضو بوفد المفاوضات، إن "لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية الجارية في العاصمة المصرية القاهرة، تجري بشكل إيجابي وبنّاء"، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحّد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأضاف بدران في تصريح اليوم الخميس: "نواصل أيضا لقاءاتنا مع الوسطاء بروح إيجابية ومسؤولة، بهدف إنجاح الجولة الحالية وحماية شعبنا الفلسطيني، وإفشال أهداف ومخططات الاحتلال".

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى "إلزام الاحتلال الصهيوني المجرم بوقف الانتهاكات والجرائم في غزة، والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة".



وتجري المفاوضات الفلسطينية في وقت تستمر فيه الخروقات اليومية للجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث أسفرت عن استشهاد 981 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و111 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.