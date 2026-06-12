7 أردنيين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة التسويق لعام 2026 - صور

خبرني - سجلت الكفاءات الأردنية حضوراً بارزاً في قائمة «أقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط 2026» التي أصدرتها مجلة فوربس الشرق الأوسط، بعدما ضمت القائمة سبعة أردنيين يشغلون مناصب قيادية في كبرى المؤسسات والشركات الإقليمية.

كرمة الطاهر

جاءت الأردنية كرمة الطاهر ضمن القائمة بصفتها الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والتسويق والاتصال في شركة IHCC بالسعودية. وتتولى الإشراف على عمليات التسويق والاتصال لعدد من الشركات التابعة للمجموعة، كما قادت حملات تسويقية ومشاريع أسهمت في تعزيز حضور الشركة ومشاريعها على مستوى المنطقة.

داليا الجعبري

برز اسم داليا الجعبري ضمن القائمة بصفتها الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والنمو في مجموعة محمد وعبيد الملا ومستشفى الجامعة الأمريكي في دبي. وتقود استراتيجيات العلامة التجارية وتجربة العملاء والنمو والابتكار، ولها خبرة واسعة في قطاع التسويق الصحي في المنطقة.

فرح العلمي

أدرجت فوربس الشرق الأوسط فرح العلمي ضمن قائمة أقوى قادة التسويق، تقديراً لدورها في قيادة الاستراتيجيات التسويقية وتعزيز حضور المؤسسات التي تعمل بها في الأسواق الإقليمية.

لينا شحادة

اختيرت لينا شحادة ضمن القائمة نظير إسهاماتها في تطوير العلامات التجارية وإدارة الحملات التسويقية المؤثرة على مستوى المنطقة.

إسراء سحويل

حلت إسراء سحويل ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط، في إنجاز يعكس حضور الكفاءات الأردنية في قطاع التسويق والاتصال المؤسسي.

مصطفى العمايرة

جاء مصطفى العمايرة ضمن القائمة بفضل خبراته في قيادة فرق التسويق وتطوير استراتيجيات النمو والاتصال المؤسسي في الشركات التي يعمل بها.

أحمد خير

كما ضمت القائمة أحمد خير تقديراً لدوره في إدارة المبادرات التسويقية وتعزيز مكانة العلامات التجارية في الأسواق الإقليمية.