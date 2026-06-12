إيران : الاتفاق مع واشنطن لم يكتسب الصفة النهائية

خبرني - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات التي جرت مع الوفد القطري خلال زيارته إلى طهران تناولت عدداً من القضايا والنقاط المرتبطة بالجهود الرامية إلى التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن إيران أثبتت خلال مسار المفاوضات أنها لا تتهاون فيما تعتبره "خطوطاً حمراء"، مشيرة إلى أن الوسطاء لا يزالون يؤدون دوراً نشطاً، وأن كلاً من قطر وباكستان تضطلعان بدور فاعل في جهود الوساطة.

وأضافت أن مسودة التفاهم أصبحت شبه جاهزة، إلا أن الاتفاق مع واشنطن لم يكتسب الصفة النهائية حتى الآن، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يعدو كونه تكهنات إعلامية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الروايات الأميركية التي تتحدث عن تراجع طهران عن مواقفها تحت الضغط أو التهديد لا تعكس حقيقة ما جرى في المفاوضات.

وشددت على أن الجهات العليا المختصة في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، مؤكدة أن الموقف الرسمي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وأشارت الوزارة إلى أنها كانت قد أوضحت سابقاً أن معظم بنود الاتفاق كانت قد حُسمت، إلا أن الجانب الأميركي سعى لاحقاً إلى إدراج مطالب جديدة على مسار التفاوض.