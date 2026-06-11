ترمب: نحن انتصرنا في الحرب على إيران منذ البداية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة "انتصرت في الحرب على إيران منذ البداية"، مؤكداً أن توقيع الاتفاق مع طهران سيكون قريباً، وأن فهمه يشير إلى موافقة المرشد الإيراني عليه.

وأضاف ترمب أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية بأي شكل، ولن تشتري أو تطور سلاحاً نووياً، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالحصول على هذا النوع من الأسلحة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده نفذت مؤخراً ضربات قوية ضد إيران، قائلاً إن القادة الإيرانيين كانوا أكثر رغبة منه في التوصل إلى اتفاق.

ووصف ترمب الاتفاق المرتقب بأنه "رائع للولايات المتحدة وللشرق الأوسط"، معتبراً أنه سيكون مفيداً لإيران أيضاً، مؤكداً التوصل إلى مذكرة تفاهم مفصلة وأن طهران ترغب في توقيعها.

وختم تصريحاته بالقول إن الولايات المتحدة حققت انتصاراً عسكرياً في الحرب على إيران، مضيفاً: "انتصرنا عسكرياً في هذه الحرب على إيران منذ البداية".