ترمب: اتفاق مع إيران خلال أيام ومضيق هرمز سيفتح فور التوقيع

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة توصلت إلى “تسوية عظيمة” لإنهاء الحرب مع إيران، مؤكداً أن الاتفاق النهائي قد يُنجز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحفية، أن التوقيع على الاتفاق سيجري قريباً، مرجحاً أن يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، مشيراً إلى أن نائبه جي دي فانس سيمثل الإدارة الأمريكية في مراسم التوقيع، فيما لن يتمكن هو من الحضور.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث التطورات المتعلقة بالاتفاق، كما تحدث مع عدد من قادة دول الشرق الأوسط، بينهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد ترمب أن مضيق هرمو سيُعاد فتحه رسمياً فور توقيع الاتفاق، لافتاً إلى أن الأطراف المعنية تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق النهائية تمهيداً لإقرارها.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي مزيداً من التفاصيل بشأن بنود الاتفاق أو الأطراف المشاركة في مراسم التوقيع.