علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026

خبرني - رفرف علم الأردن في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي أقيم اليوم الخميس في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وسط حضور جماهيري كبير.

واستعرض الحفل أعلام الدول المشاركة في المونديال، حيث ظهر العلم الأردني بين أعلام المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى البطولة، في ظل المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني "النشامى" في نهائيات كأس العالم.

وانطلقت مراسم الافتتاح على ملعب أزتيكا، تمهيداً للمباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب إفريقي.

وتشهد النسخة الـ 23 من البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 تموز المقبل، مشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا، إلى جانب إقامة 104 مباريات على امتداد الدول الثلاث المستضيفة.

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية، توافد آلاف المشجعين إلى المناطق المخصصة لمتابعة الحدث في مكسيكو سيتي، ما أدى إلى ازدحام كبير في محيط مواقع التجمع الجماهيري وسط أجواء احتفالية واسعة.

وتعد نسخة 2026 الأكبر في تاريخ كأس العالم، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو عدد المباريات المقررة خلال البطولة.