وكالة فارس: إيران لم توافق بعد على نصّ تفاهم مع الولايات المتحدة

خبرني - قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية الخميس إن طهران لم توافق بعد على نصّ تفاهم مع واشنطن لإنهاء الحرب، وذلك بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكان توقيع اتفاق كهذا قريبا.

ونقلت الوكالة عن مصدر إيراني إنه "لم تتم الموافقة على أي نصّ لمذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة".

وكان ترامب أعلن أنه ألغى ضربات هدّد بشنّها على إيران ليل الخميس، عقب نقاشات بشأن إنهاء الحرب بلغت "أعلى مستوى من القيادة الإيرانية". أضاف "وافقت جميع الأطراف المعنية على المباحثات والنقاط النهائية بالمبدأ وبأكبر قدر من التفصيل... سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا".

