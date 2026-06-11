وزير الشباب: خطة شاملة لتمكين المواطنين من متابعة كأس العالم

خبرني - أكد وزير الشباب رائد العدوان، الخميس، أن الوزارة أعدت خطة شاملة لتمكين المواطنين من متابعة مباريات كأس العالم 2026 عبر 60 مركزا شبابيا موزعة على 12 محافظة، إلى جانب تخصيص مدن رياضية كبرى لاستقبال الجماهير في أجواء تفاعلية وترفيهية.

وتحدث العدوان خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" عن دراسة أظهرت ارتفاع اهتمام الأردنيين بمتابعة النشامى في كأس العالم والمباريات في المونديال، حيث تبيّن أن نسب الإشغال في المقاهي وأماكن عرض المباريات تتراوح بين 60% و70%.

وقال إن الوزارة بدأت تطوير نموذجين رئيسيين لعرض المباريات؛ الأول يتمثل في بث جميع مباريات المونديال داخل المراكز الشبابية، بحيث تعمل على مدار 24 ساعة وتكون مجهزة بالبنية التحتية والإنترنت، والثاني عبر المدن الرياضية الكبرى التي ستستضيف الجماهير في مواقع محددة.

وأشار العدوان إلى أن من أبرز هذه المواقع مدينة الحسين للشباب، ومدينة الأمير فيصل الرياضية، ومدينة العقبة للشباب، إضافة إلى صالة الأرينا في عمّان.

وبيّن أنه سيتم تخصيص صالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب في عمّان، وصالة الجمنازيوم في مدينة الحسن الرياضية في إربد، ومدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك، ومدينة العقبة للشباب في العقبة.

وأكد العدوان أن المراكز ستكون مجهزة لاستقبال مختلف الفئات، مع تخصيص مساحات للعائلات وأخرى للشباب، بما يضمن تجربة مشاهدة منظمة وشاملة لمباريات البطولة.