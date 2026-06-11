*
الجمعة: 12 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انطلاق فعاليات افتتاح كأس العالم 2026

  • 11 حزيران 2026
  • 21:12
انطلاق فعاليات افتتاح كأس العالم 2026

خبرني - انطلقت مراسم افتتاح مونديال 2026، الخميس، على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، بمثابة تمهيد لمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، المقررة عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت غ).

وتشهد النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 تموز، مشاركة قياسية تضم 48 منتخبا، مع إقامة 104 مباريات.

وقبل أكثر من ساعة بقليل من انطلاق الافتتاح، حاول آلاف من المشجعين اقتحام المنطقة الرسمية المخصصة للجماهير في مكسيكو سيتي، ما أدى إلى مشاهد فوضوية.

وتعرض الوصول إلى مهرجان المشجعين في ساحة سوكالو لعرقلة بسبب الحواجز المعدنية التي نُصبت في الأيام الأخيرة لمنع المعلمين المحتجين من الوصول إلى المنطقة.

وقال مسؤول في المدينة عبر مكبر للصوت موجها كلامه إلى الحشد: "توقفوا عن الدفع والتدافع، هناك أطفال هنا، أنتم تتصرفون كالحيوانات!".

وقام بعض المشجعين برمي زجاجات المياه وإطلاق الشتائم باتجاه الشرطة التي كانت تحرس المكان، مرددين هتافات دعما للمنتخب المكسيكي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المكسيك تفوز على جنوب إفريقيا في أولى مباريات كأس العالم
المكسيك تفوز على جنوب إفريقيا في أولى مباريات كأس العالم
  • 2026-06-12 00:14
رسميا.. ريال مدريد يستعين بمورينيو بعد 13 عاما من رحيله
رسميا.. ريال مدريد يستعين بمورينيو بعد 13 عاما من رحيله
  • 2026-06-11 23:00
علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026
علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026
  • 2026-06-11 22:48
مسؤول مكسيكي يشتم جماهير بلاده قبل انطلاق كأس العالم: أنتم كالحيوانات
مسؤول مكسيكي يشتم جماهير بلاده قبل انطلاق كأس العالم: أنتم كالحيوانات
  • 2026-06-11 22:01
تسجيل أول إصابة بأزمة قلبية في كأس العالم 2026
تسجيل أول إصابة بأزمة قلبية في كأس العالم 2026
  • 2026-06-11 22:00
وزير الشباب: خطة شاملة لتمكين المواطنين من متابعة كأس العالم
وزير الشباب: خطة شاملة لتمكين المواطنين من متابعة كأس العالم
  • 2026-06-11 21:50