إحصائيات: رونالدو ثاني أكبر اللاعبين المشاركين في مونديال 2026

خبرني - أظهرت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مجموعة من الإحصائيات الخاصة باللاعبين والمدربين والمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، قبيل انطلاق البطولة، تفاوتا كبيرا في الأعمار، إلى جانب هيمنة الدوريات الأوروبية على قائمة اللاعبين المشاركين.

وتصدر المكسيكي خيلبرتو مورا قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في البطولة بعمر 17 عاما و240 يوما، يليه التشيكي هوغو سوخوريك (18 عاما و4 أيام)، فيما جاء الاسكتلندي كريغ غوردون على رأس قائمة أكبر اللاعبين المشاركين بعمر 43 عاما و162 يوما، متقدما على البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاما و126 يوما).

وجاء الألماني يوليان ناغلسمان أصغر مدرب في البطولة بعمر 38 عاما و323 يوما، يليه الإيفواري إيميرس فايي، في حين جاء الهولندي ديك أدفوكات، مدرب كوراساو الأكبر سنا بعمر 78 عاما و257 يوما، يليه التشيكي ميروسلاف كوبيك بعمر 74 عاما و283 يوما.

وأظهرت الإحصائيات أن الدوري الإنجليزي يضم أكبر عدد من اللاعبين المشاركين في المونديال بواقع 200 لاعب، ما يمثل 16% من إجمالي اللاعبين، متقدما على الدوري الألماني بـ109 لاعبين، ثم الدوريين الإسباني والفرنسي بـ86 لاعبا لكل منهما، والإيطالي بـ71 لاعبا، فيما سجل الدوري السعودي حضور 49 لاعبا.

وعلى مستوى الأندية، يتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر تمثيلا في البطولة بـ19 لاعبا، يليه بايرن ميونيخ الألماني بـ17 لاعبا، وباريس سان جرمان الفرنسي بـ16 لاعبا، ثم أرسنال وبرشلونة بـ15 لاعبا لكل منهما، فيما يمثل الهلال السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني 12 لاعبا لكل فريق.

وفي ما يتعلق بمتوسط العمر في المنتخبات، سجل منتخب ساحل العاج أصغر معدل أعمار بين المنتخبات المشاركة بمتوسط 25.8 عاما، بينما جاء منتخب بنما كأكبر المنتخبات من حيث متوسط العمر بـ30.4 عاما، في حين بلغ متوسط أعمار جميع المنتخبات المشاركة 27.9 عاما.