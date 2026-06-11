لجان الزكاة في عجلون توزع 181 ألف دينار مساعدات نقدية وعينية منذ بداية العام الحالي

خبرني - وزعت لجان الزكاة في محافظة عجلون، والبالغ عددها 9 لجان، نحو 181 ألف دينار على شكل مساعدات نقدية وعينية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، وفق مدير أوقاف عجلون صفوان القضاة.

وقال القضاة إن لجان الزكاة عملت على توزيع مساعدات نقدية وعينية على الأسر المحتاجة، وطلبة الجامعات المستحقين، وأصحاب المنازل التي تعرضت للحريق أو تحتاج إلى الترميم، وفق الأولويات والأسماء المسجلة لديها، مبينا أن اللجان دعمت طلبة الجامعات والأيتام من خلال برامج المساعدة المختلفة.

وأضاف أن المديرية تحصل سنويا على نحو 280 ألف دينار من ريع الوقف الخيري داخل المحافظة، يتم صرفها وفق شروط الواقفين وأوجه الإنفاق المحددة.

وأشار إلى أن المديرية توزع سنويا 300 طرد خيري، إضافة إلى كوبونات نقدية يستفيد منها نحو 800 أسرة، إلى جانب دعم طلبة الجامعات وفق شروط ومعايير محددة، من بينها مستوى دخل الأسرة ووجود ذمم مالية مستحقة على الطالب للجامعة.

وأوضح القضاة أن المديرية تصرف رواتب شهرية لعدد من الأسر المحتاجة من خلال صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، كما تقدم منحاً لإنشاء مشاريع إنتاجية للأسر المستفيدة بهدف توفير مصدر دخل مستدام لها، وذلك وفق أسس وشروط محددة.

وبيّن أن المديرية تعمل مع بداية كل عام دراسي على توزيع أكثر من 500 حقيبة مدرسية على الطلبة المحتاجين، مشيراً إلى أنها تطلق سنوياً خلال فصل الشتاء حملة "نجعل شتاءهم آمناً"، التي تشمل توزيع مساعدات نقدية وعينية، وتنفيذ أعمال صيانة وترميم لمنازل الأسر المحتاجة.

وأضاف أن المديرية تفتتح سنوياً نحو 140 مركزاً صيفياً، منها 80 مركزاً للإناث، بهدف استثمار أوقات الطلبة وتعزيز القيم الدينية والوطنية لديهم.