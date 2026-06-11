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تعطل حافلة وأزمة مرورية.. استعدادات التشيك تبدأ بفوضى في شوارع المكسيك

  • 11 حزيران 2026
  • 20:14
تعطل حافلة وأزمة مرورية استعدادات التشيك تبدأ بفوضى في شوارع المكسيك

خبرني - تداولت منصات إعلامية، اليوم الخميس، مقاطع فيديو توثق سلسلة مواقف غير متوقعة رافقت استعدادات المنتخب التشيكي قبل مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026.

وأظهرت المقاطع تعطل حافلة المنتخب عند مدخل مجمع التدريبات، بعدما توقفت في ممر ضيق حال دون دخولها إلى المركز بشكل طبيعي، ما تسبب في إرباك حركة المرور بالموقع وتعطلها مؤقتا لنحو ساعة، وسط محاولات لتنظيم السير، وإعادة فتح الطريق في مدينة زابوبان بولاية خاليسكو المكسيكية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اضطر لاعبو المنتخب وأفراد الطاقم الفني إلى مغادرة الحافلة وإكمال المسافة المتبقية سيرا على الأقدام للوصول إلى مقر التدريبات.

وفي حادثة أخرى، وثق مقطع فيديو لحظات تعرض عدد من اللاعبين للمياه أثناء الحصة التدريبية، بعدما انطلقت رشاشات الري بشكل مفاجئ داخل الملعب، ما أدى إلى تبللهم قبل استئناف التمارين.

ويشارك المنتخب التشيكي في كأس العالم 2026 بعد غياب دام نحو عقدين، ومن المقرر أن يخوض مباراته الأولى في البطولة غدا الجمعة أمام منتخب كوريا الجنوبية على ملعب “إستاديو أكرون” في مدينة زابوبان المكسيكية.

 

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