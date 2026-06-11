فانتازي كأس العالم 2026.. كل ما تريد معرفته عن المونديال الموازي

خبرني - مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نسخة رسمية من لعبة فانتازي.



وتتيح لعبة فانتازي كأس العالم 2026 للجماهير تكوين فرق افتراضية والتنافس على مستوى العالم بناء على أداء اللاعبين الحقيقي داخل البطولة.

تقوم فكرة اللعبة على اختيار فريق مكون من 15 لاعبا ضمن ميزانية محددة تبلغ 100 مليون دولار افتراضي، مع إمكانية إجراء التبديلات واختيار قائد الفريق وحصد النقاط وفقا لما يقدمه اللاعبون في المباريات الفعلية.

ويجب على المدرب اختيار حارسي مرمى، و5 مدافعين، و5 لاعبي وسط، و3 مهاجمين.

ويُسمح باختيار 3 لاعبين كحد أقصى من المنتخب نفسه خلال دور مجموعات كأس العالم 2026، بينما تتغير القيود في الأدوار الإقصائية.

كما يحصل المشاركون على زيادة قدرها 5 ملايين دولار في الميزانية عند انطلاق مرحلة خروج المغلوب.

يعتمد نظام النقاط على الأداء الحقيقي للاعبين، ويشمل، دقائق اللعب، وتسجيل الأهداف، وصناعة الأهداف، والشباك النظيفة، والتسديدات على المرمى، والفرص المصنوعة.

كذلك يُنظر إلى التدخلات الدفاعية، وركلات الجزاء المكتسبة أو المهدرة، والبطاقات الصفراء والحمراء.



كما تمنح اللعبة نقاطا إضافية للأهداف المسجلة من الركلات الحرة المباشرة، بالإضافة إلى "مكافأة الكشاف" للاعبين منخفضي الملكية الذين يحققون حصيلة مميزة.

ميزة التبديلات وتغيير القائد

من أبرز خصائص فانتازي كأس العالم 2026 إمكانية إجراء تبديلات من دكة البدلاء أثناء الجولة نفسها، إلى جانب تغيير شارة القيادة بين اللاعبين الذين لم تبدأ مبارياتهم بعد.

وتمنح هذه الميزة المدير الفني فرصة تعويض أي إخفاق مبكر للقائد واختيار لاعب آخر في مباراة لاحقة لتحقيق نقاط مضاعفة.

الانتقالات في فانتازي كأس العالم 2026

يسمح للمشاركين بإجراء عدد محدد من الانتقالات بين الجولات، مع وجود انتقالات غير محدودة قبل الجولة الأولى وقبل دور الـ32، بينما تُطبق قيود على بقية المراحل.

توفر اللعبة تصنيفات عالمية وقارية ووطنية، بالإضافة إلى دوريات خاصة يمكن إنشاؤها بين الأصدقاء، كما يتنافس اللاعبون على صدارة الترتيب العام طوال البطولة من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.

ويمكن لأي مشجع التسجيل عبر منصة فانتازي كأس العالم 2026 الرسمية، ثم اختيار تشكيلته المكونة من 15 لاعبا قبل انطلاق المباريات، مع إمكانية تعديل الفريق بحرية حتى موعد إغلاق الجولة الأولى.