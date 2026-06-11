عودة مؤثرة لوالدة أصالة إلى دمشق

خبرني - في مشهد إنساني لافت، عادت السيدة عزيزة الحلبي، والدة الفنانة السورية أصالة نصري، إلى دمشق بعد غياب استمر نحو 14 عاماً.

وأُقيم استقبال تراثي مميز احتفاءً بعودتها، تخللته فقرات من العراضة الشامية والأهازيج الشعبية، إلى جانب عروض السيف والترس التي عكست جانباً من الموروث الدمشقي العريق، وسط مشاركة واسعة من أفراد العائلة والأصدقاء.

كما وثقت مقاطع متداولة لحظات مؤثرة جمعت السيدة عزيزة بأبنائها وأحفادها بعد سنوات من الفراق، حيث طغت مشاهد العناق والدموع على أجواء اللقاء العائلي، في مشاهد لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وشاركت ريم نصري، شقيقة الفنانة أصالة، جانباً من أجواء لمّ الشمل داخل منزل العائلة في دمشق، معبرة عن سعادتها بعودة والدتها واجتماع أفراد الأسرة مجدداً بعد سنوات طويلة.

في المقابل، لفت غياب الفنانة أصالة نصري عن هذه المناسبة انتباه المتابعين، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم حضورها، وإمكانية قيامها بزيارة قريبة إلى سوريا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه العودة لتشكل محطة عائلية مؤثرة أعادت إحياء الذكريات والروابط الأسرية، بعد سنوات من تشتت أفراد العائلة بين عدة دول، وسط تفاعل واسع من الجمهور العربي مع مشاهد اللقاء المؤثرة.