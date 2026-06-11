الأردن يحتفل بذكرى الاستقلال الـ80 في جاكرتا بحضور رسمي ودبلوماسي واسع

خبرني - أقامت هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة الأردنية في جاكرتا وبرعاية السفير الأردني لدى إندونيسيا صدقي العموش حفل استقبال بتاريخ ٩ حزيران بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة والمناسبات الوطنية.

ومثّل الحكومة الإندونيسية في الحفل وزير الصحة بودي صادقين، كما حضره رئيس البرلمان الإقليمي سلطان نجم الدين، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

كما حضره السفراء المعتمدون لدى إندونيسيا ومنظمة الآسيان وممثّلو البعثات الأممية المعتمدة وشخصيات أكاديمية وإعلامية ومؤثّرون

مجتمعيون من رجال الأعمال والناشطين في مجال السياحة وأبناء الجالية الأردنية.

وتضمّن الحفل عرض فيلم ترويجي عن الأردن، تضمّن أبرز ما تتمتع به المملكة من إرث تاريخي وحضاري وديني، ومقومات سياحية واقتصاديه واستثمارية، إلى جانب فقرات ثقافية أبرزت الهوية الأردنية.

وسبق إقامة الحفل تنظيم مسيرة لموسيقات القوات المسلحة الأردنية ترافقها موسيقات كلية الدفاع الوطني انتهاءً بمراسم رفع العلمين الأردني والإندونيسي في ميدان النصب التذكاري الإندونيسي في شوارع جاكرتا.

وألقى سفير المملكة صدقي العموش كلمة خلال الحفل، استعرض فيها مسيرة الإنجاز والتحديث والتطوير التي شهدها الأردن على مدى ثمانية عقود من الاستقلال، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.