أبل تقترب من إنهاء أزمة كلمات المرور.. iOS 27 يتولى المهمة تلقائياً

خبرني - تستعد شركة أبل لإطلاق ميزة جديدة ضمن نظام iOS 27 تمنح تطبيق Passwords قدرة غير مسبوقة على تغيير كلمات المرور الضعيفة أو المخترقة بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم في كل خطوة كما كان يحدث سابقاً.

وبحسب تقرير نشره موقع Android Headlines، فإن الميزة الجديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهمة كانت تتطلب في السابق وقتًا وجهدًا من المستخدم.

وفقاً للتقرير، تعتمد الميزة المرتقبة على ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يتمكن التطبيق من رصد كلمات المرور الضعيفة أو تلك التي ظهرت ضمن قواعد بيانات التسريبات الأمنية، ثم يبدأ تلقائيًا إجراءات استبدالها بكلمات مرور أكثر قوة وأمانًا على الخدمات والمواقع المدعومة.

ويمثل ذلك نقلة نوعية مقارنة بالآلية الحالية، التي تقتصر على إرسال تنبيهات وتحذيرات للمستخدم بشأن المخاطر المحتملة، قبل أن تترك له مهمة تغيير كلمة المرور بنفسه.

من التنبيه إلى التنفيذ الفعلي

التحديث الجديد لا يكتفي بإخبار المستخدم بوجود مشكلة أمنية، بل ينتقل إلى مرحلة المعالجة المباشرة، لتقليل احتمالات بقاء كلمات المرور الضعيفة دون تغيير لفترات طويلة.



دعم تدريجي للخدمات والمواقع

ورغم الطابع الثوري للميزة الجديدة، فإنها لن تعمل منذ اليوم الأول على جميع المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية.

وأوضحت أبل أن الاستفادة من الخاصية ستعتمد على مدى توافق المنصات مع آليات التكامل المطلوبة لتنفيذ عملية تغيير كلمات المرور تلقائيًا.

ومع ذلك، فإن توفير الدعم لأكثر الخدمات استخدامًا قد يمنح شريحة واسعة من المستخدمين فرصة لتحديث عدد كبير من الحسابات التي ظلت كلمات مرورها دون تغيير لسنوات.

تطبيق Passwords

يُعد تطبيق Passwords أحد الأدوات الأساسية في منظومة أبل الأمنية، إذ يتيح للمستخدمين حفظ بيانات تسجيل الدخول وإنشاء كلمات مرور قوية، إلى جانب مزامنتها بين أجهزة الشركة المختلفة.

كما يوفر التطبيق إمكانية اكتشاف كلمات المرور المسربة أو الضعيفة وإدارة مفاتيح المرور الحديثة "Passkeys".

ويمنحه التحديث المرتقب دورًا أكثر فاعلية عبر تنفيذ إجراءات الحماية بشكل تلقائي بدلاً من الاكتفاء بالمراقبة والتنبيه.

موعد الوصول إلى المستخدمين

ولم تكشف أبل حتى الآن عن موعد الإطلاق النهائي لنظام iOS 27، إلا أن التوقعات تشير إلى طرح النسخة المستقرة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل بالتزامن مع الكشف عن الجيل الجديد من هواتف آيفون.