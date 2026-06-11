نقابة الأطباء تقرر إيقاف طبيب جراح عن العمل وإغلاق عيادته فوراً بسبب (أفعال تنطوي على خطورة بالغة)

خبرني - بناءً على تنسيب من رئيس لجنة الشكاوى المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية، أصدر مجلس النقابة قراراً حاسماً وموجهاً لوزير الصحة يقضي بإيقاف طبيب جراح عن ممارسة المهنة وإغلاق عيادته فوراً لحين البت في القضايا المنظورة بحقه.

وبحسب الوثيقة الرسمية المرفقة ، جاء هذا القرار الاحترازي العاجل بعدما تبين للنقابة أن الأفعال المنسوبة للطبيب تنطوي على خطورة بالغة. وتأتي هذه الخطوة حفاظاً على سمعة ومكانة مهنة الطب، وصوناً لهيبة النقابة، وحمايةً للمصلحة العامة ومنعاً لأي آثار سلبية قد تنعكس على ثقة المجتمع بالقطاع الصحي.

وفي ختام الكتاب، أكد نقيب الأطباء الدكتور عيسى علي الخشاشنة أن هذا الإجراء ينطلق من مسؤولية النقابة في حماية الأمن الصحي والوطني، وضمان تطبيق أعلى معايير الممارسة المهنية والأخلاقية.

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