*
الخميس: 11 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • نقابة الأطباء تقرر إيقاف طبيب جراح عن العمل وإغلاق عيادته فوراً بسبب (أفعال تنطوي على خطورة بالغة)

نقابة الأطباء تقرر إيقاف طبيب جراح عن العمل وإغلاق عيادته فوراً بسبب (أفعال تنطوي على خطورة بالغة)

  • 11 حزيران 2026
  • 17:56
نقابة الأطباء تقرر إيقاف طبيب جراح عن العمل وإغلاق عيادته فوراً بسبب أفعال تنطوي على خطورة بالغة

خبرني - بناءً على تنسيب من رئيس لجنة الشكاوى المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية، أصدر مجلس النقابة قراراً حاسماً وموجهاً لوزير الصحة يقضي بإيقاف طبيب جراح عن ممارسة المهنة وإغلاق عيادته فوراً لحين البت في القضايا المنظورة بحقه.

وبحسب الوثيقة الرسمية المرفقة ، جاء هذا القرار الاحترازي العاجل بعدما تبين للنقابة أن الأفعال المنسوبة للطبيب تنطوي على خطورة بالغة. وتأتي هذه الخطوة حفاظاً على سمعة ومكانة مهنة الطب، وصوناً لهيبة النقابة، وحمايةً للمصلحة العامة ومنعاً لأي آثار سلبية قد تنعكس على ثقة المجتمع بالقطاع الصحي.

وفي ختام الكتاب، أكد نقيب الأطباء الدكتور عيسى علي الخشاشنة أن هذا الإجراء ينطلق من مسؤولية النقابة في حماية الأمن الصحي والوطني، وضمان تطبيق أعلى معايير الممارسة المهنية والأخلاقية.

وتاليا الوثيقة في موقعنا:

نقابة الأطباء تقرر إيقاف طبيب جراح عن العمل وإغلاق عيادته فوراً بسبب (أفعال تنطوي على خطورة بالغة)

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جلسة تشاورية لحكومة حسان حول إطار كفايات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام
جلسة تشاورية لحكومة حسان حول إطار كفايات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام
  • 2026-06-11 19:13
المصري يتحدث عن أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
المصري يتحدث عن أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
  • 2026-06-11 17:53
أمانة عمّان تعلن عن خطوة جديدة نحو (تعزيز الشفافية وتطوير أدوات التشاور الحضري)
أمانة عمّان تعلن عن خطوة جديدة نحو (تعزيز الشفافية وتطوير أدوات التشاور الحضري)
  • 2026-06-11 17:12
التنمية الاجتماعية: ضبط 810 متسولين في الأردن
التنمية الاجتماعية: ضبط 810 متسولين في الأردن
  • 2026-06-11 15:29
طبيب اردني يدعو لفرض دينار اضافي على كل نرجيلة تقدم في المحال
طبيب اردني يدعو لفرض دينار اضافي على كل نرجيلة تقدم في المحال
  • 2026-06-11 15:17
وزير الطاقة: الأردن يتمتع بموقع استراتيجي في مجال البنية التحتية للطاقة
وزير الطاقة: الأردن يتمتع بموقع استراتيجي في مجال البنية التحتية للطاقة
  • 2026-06-11 15:05