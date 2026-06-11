المصري يتحدث عن أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

خبرني - عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، ضمن جلسات الصالون الاقتصادي، جلسة حوارية متخصصة لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الإدارة المحلية في المملكة، بمشاركة وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وبحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، إضافة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.

وبحسب بيان للمنتدى اليوم الخميس، ناقشت الجلسة أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والتحديات التي تواجه البلديات ومجالس المحافظات، وآليات تطوير منظومة الحكم المحلي وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، إضافة إلى دور اللامركزية في دعم التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

وأكد المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يأتي استجابة للتوجيهات الواردة في كتاب التكليف السامي، وانسجاما مع مخرجات منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، بهدف إعادة بناء منظومة الحكم المحلي وتعزيز كفاءة البلديات وقدرتها على خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وقال إن البلديات في الأردن شهدت خلال العقود الماضية تقلصا تدريجيا في العديد من مهامها الأساسية، بعد نقل مسؤوليات المياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية الأولية والدفاع المدني والنقل العام إلى جهات متخصصة، إلا أن البلديات لم تتمكن حتى اليوم من أداء دورها الحالي بالكفاءة المطلوبة بسبب التحديات المالية والإدارية التي تواجهها.

وأوضح أن الواقع المالي للبلديات يفرض تحديات كبيرة، إذ تستهلك الرواتب والنفقات التشغيلية الجزء الأكبر من الموازنات، فيما لا يتجاوز الإنفاق المخصص للخدمات والتنمية نسبا محدودة، مشيرا إلى أن العديد من الرسوم البلدية لم تعد تعكس الكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة، ما أثر على قدرة البلديات في تحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال الفصل الواضح بين الأدوار والمسؤوليات، بحيث يتولى المجلس البلدي رسم السياسات وإقرار الخطط والموازنات ومراقبة الأداء، فيما تتولى الإدارة التنفيذية إدارة العمل اليومي وتنفيذ البرامج والمشاريع وفق أسس مهنية ومؤسسية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يعزز مفهوم الديمقراطية التشاركية، بحيث لا يقتصر دور المواطن على المشاركة في الانتخابات فقط، إنما يمتد إلى الرقابة والمشاركة في تحديد الأولويات التنموية والخدمية، من خلال استحداث لجان الأحياء، وعقد جلسات الاستماع العامة، وإلزام البلديات بإصدار تقارير دورية والإفصاح عن مستويات الإنجاز والتحديات التي تواجهها.

وأكد المصري أن القانون تضمن عددا من الإصلاحات المستندة إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من بينها رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30 بالمئة، وتخفيض سن الترشح إلى 22 عاما، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في العمل البلدي.

ولفت إلى أن التنمية المحلية تشكل جوهر عمل البلديات، مبينا أن القانون يمنح المجالس البلدية أدوات أفضل لبناء اقتصادات محلية قادرة على خلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، من خلال تطوير الاستثمار البلدي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد على أن العديد من الأصول البلدية غير المستغلة تمثل فرصا استثمارية واعدة يمكن أن تسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات، مؤكدا أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت خيارا أساسيا لتطوير قطاعات مثل إدارة النفايات والطاقة والنقل ومواقف المركبات والخدمات البلدية المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ برنامج شامل للتحول الرقمي وأتمتة الخدمات البلدية، بما يشمل الأنظمة المالية والإدارية وإجراءات الترخيص والاستملاك والخدمات الإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، بين المصري أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز البعد التنموي في عمل هذه المجالس، وربط أولوياتها بالخطط الوطنية والقطاعية، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية أكثر فاعلية واستدامة على مستوى المحافظات والأقاليم.

وأكد أن الإصلاحات المقترحة تستهدف بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة في العمل البلدي.

وبدوره، أكد أبو صعيليك، أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة اصلاح شاملة لمنظومة الإدارة المحلية، بما يعزز كفاءة البلديات ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضمن مزيدا من الشفافية والمساءلة والاستدامة المالية.

وقال إن مشروع قانون الإدارة المحلية محطة مهمة وإصلاحية لإعادة بناء منظومة الحكم المحلي وتمكين المجالس البلدية من القيام بدورها التنموي والخدمي بكفاءة أكبر، نظرا لما تمثله البلديات من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية.

وأشار إلى أن الدستور الأردني منح المجالس البلدية والمحلية دورا محوريا في إدارة الشؤون المحلية وفق قوانين خاصة، مؤكدا أن التجربة الأردنية استقرت على نموذج اللامركزية الإدارية الذي يمنح المجالس المحلية استقلالية في اتخاذ القرار مع خضوعها لرقابة قانونية وإدارية تضمن حسن الأداء وحماية المال العام.

وشدد أبو صعيليك على أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة الشعبية في العمل البلدي، وإعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالعلاقة بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات وتحسين مستويات الإنجاز.

ولفت إلى أن تحدي الموازنات البلديات التي تذهب للرواتب والأجور يفرض البحث عن حلول مستدامة لزيادة الإيرادات الذاتية وتحسين كفاءة الإنفاق، إضافة إلى مراجعة رسوم بعض الخدمات البلدية بما يحقق التوازن بين الكلفة الفعلية للخدمة والإيرادات المتأتية منها.

وأكد أن ضعف قدرة العديد من البلديات على التمويل الذاتي وبطء تحصيل مستحقاتها المالية يتطلبان إعادة هندسة الإجراءات وتطوير آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات والاستدامة المالية للبلديات.

وأشار أبو صعيليك إلى أن التجارب الدولية في اختيار رؤساء البلديات تختلف بين الانتخاب المباشر وغير المباشر، مؤكدا أن الأهم من شكل الاختيار هو بناء منظومة حكم محلي فاعلة وقادرة على تحقيق التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الجلسة، دار حوار موسع بين الحضور، تناول عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل الإدارة المحلية، وآليات تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ودور التحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص في رفع كفاءة العمل البلدي وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.