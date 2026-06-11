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بعد منعه من دخول أمريكا.. اليويفا يمنح مكافأة تاريخية للحكم الصومالي عمر أرتان

  • 11 حزيران 2026
  • 17:49
بعد منعه من دخول أمريكا اليويفا يمنح مكافأة تاريخية للحكم الصومالي عمر أرتان

خبرني - منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الصومالي عمر أرتان "مكافأة معنوية تاريخية"، باختياره لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

وكشف "اليويفا" اليوم الخميس في بيان عن إسناد مهمة إدارة القمة الأوروبية، التي ستجمع باريس سان جيرمان بطل دوري الأبطال بأستون فيلا بطل الدوري الأوروبي في  12 أغسطس المقبل بالنمسا، إلى الحكم الصومالي الدولي.

وتمثل هذه الثقة الأوروبية صفعة غير مباشرة للقرار الأمريكي، الذي حرم أرتان من إدارة مباريات كأس العالم رغم اعتماده رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الحكم الصومالي قد عاد إلى بلاده أمس الأربعاء وسط استقبال حافل كأحد الأبطال، وذلك بعد أيام من منعه من دخول ميامي بقرار من السلطات الأمريكية.

وبرر مسؤولو الولايات المتحدة قرار منع الحكم الصومالي بداعي علاقته بمنظمات إرهابية، دون تقديم أي دليل على زعمهم.

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