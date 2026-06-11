اول برامج دبلوم متوسط تقني تطرح في الجامعة الهاشمية

خبرني - انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي تطلق الجامعة الهاشمية عددا من برامج الدبلوم التقني المتوسط في الكلية التقنية بالجامعة اعتباراً من الفصل الأول للعام الجامعي 2026/2027، بعد استكمال إجراءات الاعتماد الخاص وتسكينها في الإطار الوطني للمؤهلات، وتشمل البرامج: التغذية السريرية والحميات، وتحليل البيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد المستدامة، ومختبرات وفحوصات الهندسة المدنية.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري أن استحداث هذه البرامج يأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تطوير التعليم المهني والتقني، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على بناء رأس مال بشري يمتلك مهارات عملية قابلة للتوظيف ويدعم قطاعات النمو ذات الأولوية.

وأضاف أن استحداث هذه البرامج يمثل خطوة استراتيجية في بناء نموذج تعليمي تقني تطبيقي يربط الجامعة بمتطلبات التنمية وسوق العمل، ويعزز دور الكلية التقنية في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، تواكب متطلبات الثورة الصناعية الحديثة بما ينسجم مع أولويات التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وذكر عميد الكليّة التقنية الأستاذ الدكتور محمد أبوملوح أن استحداث هذه البرامج في الجامعة يأتي في إطار توجهها نحو تطوير التعليم التقني التطبيقي، وتوفير مسارات تعليمية مرنة مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، قادرة على تلبية التحولات المتسارعة في طبيعة المهارات المطلوبة في القطاعات الصحية والرقمية والصناعية والهندسية من خلال طرح التخصصات التطبيقية التي تقدمها الكلية التقنية والتي أصبحت تشكل أهمية متزايدة في ظل الثورة الصناعية الحديثة ومتطلبات التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع دراسات سوق العمل الوطنية والدولية التي أظهرت الحاجة المتنامية إلى كوادر تقنية متوسطة تمتلك المهارات التطبيقية والعملية المطلوبة في مواقع العمل الإنتاجية والخدمية.

وقد حرصت الجامعة على طرح برامج تقنية متنوعة حيث يلبي برنامج التغذية السريرية والحميات الحاجة المتزايدة إلى كوادر فنية مساندة في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التغذية المجتمعية من خلال إعداد خريجين يمتلكون مهارات أساسية في تقييم الحالة التغذوية وتنفيذ الخطط الغذائية والمشاركة في برامج التثقيف الصحي، وتعزيز الوعي الغذائي والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة.

في حين يمثل برنامج تحليل البيانات الضخمة خطوة عملية لمواكبة التحول الرقمي المتسارع في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث أصبحت البيانات مورداً أساسياً للتخطيط واتخاذ القرار، إذ يركز البرنامج على تزويد الطلبة بمهارات جمع البيانات وتنظيمها وتحليلها باستخدام أدوات البرمجة والتحليل الإحصائي، بما يؤهلهم لدعم قطاعات متعددة وتحويل البيانات إلى مؤشرات عملية تعزز كفاءة المؤسسات وتنافسيتها.

وكذلك يُعد برنامج الطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد المستدامة من البرامج النوعية المرتبطة بتقنيات التصنيع المتقدم، إذ يمنح الطلبة خبرة عملية في التصنيع الإضافي والنمذجة السريعة وتشغيل معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى التعامل مع المواد المركبة والمستدامة، كما يكتسب البرنامج أهمية خاصة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتلبية احتياجات الصناعات الطبية والهندسية والبحثية نحو حلول تصنيع أكثر مرونة واستدامة.

ويمثل برنامج مختبرات وفحوصات الهندسة المدنية استجابةً لحاجة قطاع الإنشاءات والبنية التحتية إلى كوادر فنية مؤهلة في إجراء الفحوصات المخبرية والموقعية لمواد البناء والتربة والخرسانة، ويركز على مهارات تشغيل الأجهزة وتجهيز العينات وتنفيذ الفحوصات وفق المواصفات المعتمدة، بما يعزز جودة المشاريع الإنشائية ويرفع كفاءة المختبرات الهندسية، ويزوّد السوق المحلي والإقليمي بفنيين يمتلكون مهارات تطبيقية مباشرة.