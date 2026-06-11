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خيرو المواجدة رئيساً لمجلس التطوير التربوي لقصبة المفرق

  • 11 حزيران 2026
  • 17:42
خيرو المواجدة رئيساً لمجلس التطوير التربوي لقصبة المفرق

خبرني - فاز الأستاذ خيرو عبدالسلام أبو مزهر المواجدة برئاسة مجلس التطوير التربوي لقصبة المفرق، في خطوة تعكس الثقة التي يحظى بها بين أبناء الأسرة التربوية والمجتمع المحلي.

ويُعد المواجدة من الكفاءات التربوية التي أمضت نحو 30 عاماً في خدمة القطاع التربوي، حيث شغل خلال مسيرته العديد من المواقع التي أسهم من خلالها في دعم العملية التعليمية وخدمة الطلبة والمجتمع. كما واصل حضوره الفاعل ومبادراته المجتمعية والتربوية بعد تقاعده، محافظاً على دوره في دعم القضايا التعليمية والتنموية.

ويأتي انتخاب المواجدة لرئاسة المجلس في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات التربوية والمجتمع المحلي، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة في قصبة المفرق.

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