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  • رسالة شكر وتقدير من مستثمر في منطقة الحسين التنموية للأمن العام لسرعة الأستجابة في تقديم الخدمة

رسالة شكر وتقدير من مستثمر في منطقة الحسين التنموية للأمن العام لسرعة الأستجابة في تقديم الخدمة

  • 11 حزيران 2026
  • 17:41
رسالة شكر وتقدير من مستثمر في منطقة الحسين التنموية للأمن العام لسرعة الأستجابة في تقديم الخدمة

خبرني - وجه السيد احمد شديفات والذي يعمل مستثمر ومالك مصنع "بترا بت" لأغذية الحيوانات الأليفة في منطقة الملك الحسين التنموية بمحافظة المفرق رسالة شكر وتقدير لكوادر الأمن العام والدفاع الدفاع المدني ومديرية شرطة المفرق والأجهزة الأمنية وذلك على استجابتهم الفورية لإطفاء الحريق الذي نشب في جزء من المصنع ولم يسجل خسائر في الأرواح أو الممتلكات في حادثة عكسة الحرفية في سرعة الوصول والمهنية العالية التي يتمتع بها كوادر الأمن العام والدفاع المدني خلال التعامل مع الظروف والبلاغات التي ترد لهم والى غرفة العمليات بطلب المساعدة خصوصاً التي ترد من المستثمرين والقطاع الصناعي 

وعبر السيد احمد الشديفات عن عميق الشكر والعرفان بقوله "النشامى ماقصرو الله يعطيهم العافية" جنود الوطن تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله وولي عهده الأمين عبر جاء ذلك اتصال هاتفي مع إذاعة الأمن العام خلال البرنامج المفتوح الصباحي مشيداً بكفاءة الكوادر الأمنية وما تقدمة من خدمات للمواطنين 

يذكر أن منطقة الحسين التنموية في المفرق تعتبر من أكثر المناطق والتجمعات الصناعيه إقبالاً من قبل المستثمرين والمشغلين لما تتميز به المنطقة من خدمات وبنية تحية جاذبة للإستثمار وحاضنة لريادة الأعمال .

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