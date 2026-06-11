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أمانة عمّان تعلن عن خطوة جديدة نحو (تعزيز الشفافية وتطوير أدوات التشاور الحضري)

  • 11 حزيران 2026
  • 17:12
أمانة عمّان تعلن عن خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وتطوير أدوات التشاور الحضري

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن خطوة جديدة ومتقدمة نحو تعزيز الشفافية وتطوير أدوات التشاور الحضري.

وبحسب الأمانة: حيث أصبح بإمكانكم الآن الاطلاع على كافة التقارير الفنية والدراسات التخطيطية مباشرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وإبداء ملاحظاتكم واعتراضاتكم بكل سهولة وفي الوقت المناسب.

وتابعت الأمانة:

​ما الذي يميز هذه الخطوة؟
​🌐 بديل رقمي متكامل: بدلاً من حصر متابعة الإعلانات والقرارات بالجريدة الرسمية والصحف المحلية، أصبحت المعلومة بين يديك رقمياً وبكل شفافية.
​🤝 شراكة حقيقية في القرار: تتيح لك (نافذة التخطيط المجتمعي) تقديم المقترحات والآراء والملاحظات بيسر وسهولة، مما يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار وتطويرها.
​وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمّان رقم (81) لعام 2025، والذي يؤكد على إشراك المجتمع المحلي والاستفادة من المنصات الرقمية لتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة وقريبة من مراكز القرار.
 التخطيط والتنظيم الحضري مسؤولية مشتركة، والقرارات الأكثر نجاحاً واستدامة هي تلك التي تُبنى على الاستماع لاحتياجاتكم وتطلعاتكم.
​"مستقبل عمّان يُبنى بمشاركة الجميع.. شاركونا صياغته الآن "
​🔗 للاطلاع والمشاركة عبر "نافذة التخطيط المجتمعي" يرجى النقر هنا.

أمانة عمّان تعلن عن خطوة جديدة نحو (تعزيز الشفافية وتطوير أدوات التشاور الحضري)

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