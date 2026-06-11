‏ Gojo تحصل على الترخيص وتفتح أبوابها للكباتن 

عمان - الاردن

خبرني - حصل تطبيق Gojo الوطني على الترخيص من هيئة تنظيم قطاع النقل البري ليدخل مرحلة جديدة في قطاع النقل الذكي في الاردن.

ومع هذه الانطلاقه يفتح ( قو جو) ابوابه لكل كابتن مرخص بالاردن ليكون جزءا من منظومة عمل متكاملة وشمولية بما يضمن تحسين الدخل الشهري .

ويمتاز هذا التطبيق بنظام عمل واضح وعادل وعموله اقل للكباتن وميزة الاتصال المجاني المدمجة داخل التطبيق ما يسهل التواصل بين الكابتن والراكب دون تكاليف إضافية .

وتمتد المزايا الإيجابية لتشمل العملاء من خلال تقديم تجربة نقل اسهل وأكثر اماناً ومدعومة بالكثير من المكافأت والجوائز.