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‏ Gojo تحصل على الترخيص وتفتح أبوابها للكباتن 

  • 11 حزيران 2026
  • 16:41
‏ Gojo تحصل على الترخيص وتفتح أبوابها للكباتن 

عمان - الاردن 
خبرني - حصل تطبيق Gojo الوطني على الترخيص من هيئة تنظيم قطاع النقل البري ليدخل مرحلة جديدة في قطاع النقل الذكي في الاردن.
ومع هذه الانطلاقه يفتح ( قو جو) ابوابه لكل كابتن مرخص بالاردن ليكون جزءا من منظومة عمل متكاملة وشمولية بما يضمن تحسين الدخل الشهري . 
ويمتاز هذا التطبيق بنظام عمل واضح وعادل وعموله اقل للكباتن وميزة الاتصال المجاني المدمجة داخل التطبيق ما يسهل التواصل بين الكابتن والراكب دون تكاليف إضافية . 
وتمتد المزايا الإيجابية لتشمل العملاء من خلال تقديم تجربة نقل اسهل وأكثر اماناً ومدعومة بالكثير من المكافأت والجوائز.

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