(أعظم اتفاق في التاريخ).. ترمب: أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تتحدث مع إيران، معربا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق معها في الوقت الراهن، ومؤكدا أن الاتفاق المحتمل قد يكون “أعظم اتفاق في التاريخ”.

وفي تصريحات لفوكس نيوز، قال ترامب إنه يفضل السيطرة على جزيرة خارك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “لا تضرب إيران بما يكفي حتى الآن”.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه غير محبط بشأن إيران، منتقدا الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ووصفه بأنه “واحد من أسوأ الاتفاقات” التي رآها على الإطلاق.

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة دمرت جميع رادارات إيران وأنظمة دفاعها الجوي ومعظم صواريخها، وأن ما تبقى لديها لا يتجاوز نحو 20 في المئة.

وقال إن القوات الأميركية تحلق بطائراتها فوق قلب طهران، مضيفا أن إيران “ليست لديها بحرية ولا قوات جوية ولا دفاعات جوية”، وأنها “جيدة في الدعاية لكنها ليست جيدة في القتال”.

وفي الشأن العسكري، أشار إلى أن الجسور قد تكون الهدف التالي للضربات الأميركية، لكنه لا يرغب في استهدافها لأن ذلك سيؤدي إلى معاناة السكان وحرمانهم من المياه.

كما قال إن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة إلى المتظاهرين الإيرانيين، لكنه أعرب عن إحباطه من الأكراد لأنهم، بحسب قوله، لم يسلموا تلك الأسلحة للمتظاهرين.

وأكد ترامب أن هناك مزيدا من القصف على إيران خلال الليل وسيكون “أكبر وأقوى”، مضيفا أن “أمر إيران انتهى”، وأن الولايات المتحدة يمكنها إدخال قواتها غدا إذا أرادت، لكنه شدد على أنه لا يريد إرسال قوات برية.