المركزي الأردني: 1.616 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج خلال 4 أشهر

خبرني - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 13.3% خلال الثلث الأول من عام 2026، ليبلغ 1,616.4 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 16.5% لتبلغ 640.3 مليون دولار.

وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 22.7%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (19.3%)، ثم المملكة العربية السعودية (17.9%)، يتبعها قطر (9.4%)، ثم الكويت (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (25.3%) من إجمالي الحوالات الواردة.

أما الحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 40.7%، تليها بنغلادش (11.6%)، يتبعها الفلبين (5.0%)، ثم فلسطين (4.1%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (38.6%) من إجمالي الحوالات الصادرة.

وعلى صعيد آخر، تشير البيانات الأولية إلى انخفاض الدخل السياحي خلال شهر آيار من عام 2026 بنسبة 4.3% ليبلغ 602.7 مليون دولار.

وفي ضوء ذلك انخفض الدخل السياحي خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2026 بنسبة 9.2% ليبلغ 2.78 مليار دولار. وتظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 16.0%، والجنسية الأمريكية (22.6%)، والأوروبية (25.6%)، الجنسيات الآسيوية (2.5%)، والجنسيات الأخرى (39.1%)، في حين تظهر البيانات استقرار الدخل السياحي من الجنسيات العربية.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر آيار من عام 2026 نسبته 1.7%، ليصل إلى 160.9 مليون دولار.

وفي المقابل أظهرت البيانات خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2026 انخفاضًا بنسبة 10.0%، ليبلغ 723.6 مليون دولار.