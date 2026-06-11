من نحن
أعلن معنا
التواصل
الخميس: 11 حزيران 2026
الرئيسية
نبض الشارع
أسواق
ميادين رياضية
فلسطين المحتلة
العالم
مجلس الأمة
دنيا
أضواء
نبض الشارع
حوادث
فلسطين المحتلة
قضايــا
مجلس الأمة
أسواق
العالم
أخبار الخليج العربي
ميادين رياضية
شرفات
بي بي سي عربية
عيون و آذان
جامعات ومدارس
تكنولوجيا وسيارات
أضواء
مناسبات
دنيا
لمسات
خاص بخبرني
لقطات
تريند
مع الله
وظائف
الرئيسية
العالم
ترمب: سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة
ترمب: سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة
11 حزيران 2026
15:38
تم نسخ الرابط
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة "ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة".
مواضيع قد تعجبك
الأخبار المتعلقة
الجيش الاسرائيلي يعلن السيطرة شمال نهر سلوقي في جنوب لبنان
2026-06-11 18:33
الرئيس اللبناني: لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع
2026-06-11 18:14
CNN: إغلاق مبنى البنتاغون وفرق المواد الخطرة تتعامل مع حادث داخل المبنى
2026-06-11 18:11
ترمب يكشف ما دفعته أمريكا من أموال على قصف إيران في الليلة الماضية
2026-06-11 17:45
(أعظم اتفاق في التاريخ).. ترمب: أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران
2026-06-11 16:26
الجيش الأميركي يعلن تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان بصاروخي هيلفاير
2026-06-11 15:47