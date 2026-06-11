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ترمب: سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة

  • 11 حزيران 2026
  • 15:38
ترمب سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة "ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة".

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