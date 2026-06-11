التنمية الاجتماعية: ضبط 810 متسولين في الأردن

خبرني - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر أيار الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

‏وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الخميس، أنها استقبلت 7516 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و 177 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 140 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و1367 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

‏‏ووفق التقرير، فقد تم إلحاق 50 طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج 31 طفلاً، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 9 أطفال، بالإضافة إلى ترخيص 5 حضانات جديدة.

‏‏وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية - إدارة حماية الأسرة والأحداث 242 حالة، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 252 حدثاً، استفاد منهم 96 حدثاً من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة 27 طفلاً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الإصلاح والتأهيل 755 مستفيدًا ومستفيدة.

‏وفي قطاع الجمعيات، أظهر التقرير أن عدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها بلغت 3 هيئات مؤقتة، وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 6 هيئات، وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 23 لجنة، وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 6 جمعيات.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 5975 جمعية، حيث جرى تسجيل 13 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 141 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 22 جمعية.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 572 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 810 متسولا ومتسولة.

وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 42.090 أسرة، وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 531 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق (100%).