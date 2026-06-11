الدكتور علي الدباس يفوز بجائزة أفضل باحث في قسم القانون العام بجامعة البترا

خبرني - فاز عميد كلية الحقوق في جامعة البترا، الأستاذ المشارك في القانون العام الدكتور علي محمد صالح الدباس، بجائزة أفضل باحث في قسم القانون العام للعام الأكاديمي 2025/2026، وذلك وفق قرار اللجنة العليا لجائزة الباحث المتميز في الأقسام الأكاديمية، والذي صادق عليه مجلس عمداء الجامعة.

وجاء هذا التكريم تقديراً لتميز الدكتور الدباس في مجال البحث العلمي، وما حققه من إنجازات أكاديمية بارزة وإسهامات نوعية في مجالات القانون العام والقانون الدستوري والقانون الإداري وحقوق الإنسان، من خلال نشره مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية في مجلات محكمة محلية ودولية مرموقة.

ويتمتع الدكتور الدباس بسجل أكاديمي ومهني حافل، إذ يشغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة البترا، كما تولّى سابقاً عدداً من المواقع القيادية والأكاديمية والحقوقية، من أبرزها منصب مفوض الحقوق والحريات العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب مشاركاته البحثية والاستشارية على المستويين الوطني والإقليمي.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة العلمية المتميزة التي يحظى بها الدكتور الدباس، كما يجسد حرص جامعة البترا على ترسيخ ثقافة البحث العلمي ودعم التميز الأكاديمي والإبداع البحثي بين أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته العلمية.