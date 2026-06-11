رئيس جامعة البترا يكرم الصحفي عبيدة الضمور ضمن برنامج تكريم الخريجين المتميزين

خبرني - كرّم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم خريج كلية الإعلام الصحفي عبيدة الضمور، تقديرًا لمسيرته المهنية المتميزة وإنجازاته الإعلامية البارزة على المستويين المحلي والعربي، وذلك ضمن برنامج عمادة شؤون الطلبة الهادف إلى تكريم خريجي الجامعة المتميزين الذين أسهموا في تعزيز حضور الجامعة وتمثيلها بصورة مشرّفة في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الجامعة أن نجاحات خريجي جامعة البترا في مختلف القطاعات تمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، وتعكس جودة مخرجاتها الأكاديمية وقدرتها على إعداد كفاءات مهنية مؤثرة في المجتمع.

ويُعد الضمور من الصحفيين الأردنيين البارزين؛ إذ حصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة البترا عام 2004، بعد إتمامه الثانوية العامة عام 2000، كما نال درجة الماجستير في الإعلام الحديث من معهد الإعلام الأردني.

ويعمل الضمور حاليًا مراسلًا صحفيًا في قناة المملكة منذ عام 2017، وكان من أعضاء الفريق المؤسس للقناة. كما مثّل قناة المملكة في استلام درع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقديرًا لدور القناة في دعم الجهود العسكرية عام 2021.

وحصد الضمور العديد من الجوائز والتكريمات المهنية، من أبرزها جائزة الملك الحسين للإبداع الصحفي في أكثر من دورة، كان آخرها في عامي 2021 و2025، إضافة إلى جائزة المهرجان العربي للإعلام في تونس على مستوى الدول العربية عام 2023، إلى جانب عدد من الجوائز المتخصصة، منها جوائز المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الحسين للسرطان، ومركز تمكين الأردني.

ويحمل الضمور عضوية نقابة الصحفيين الأردنيين، وبدأ مسيرته المهنية في مجال الإنتاج والعمل التلفزيوني منذ عام 2004 من خلال الشركة العربية للبث الإذاعي والتلفزيوني، حيث عمل منتجًا للأخبار من عمّان لصالح عدد من القنوات العربية والدولية، من بينها الجزيرة وأبوظبي والحرة، وغيرها من المؤسسات الإعلامية.

وتدرج الضمور في مناصبه المهنية حتى تولى إدارة الأخبار والعمليات الإخبارية في الأردن وثلاث عشرة دولة عربية وأجنبية، كما أسهم في تأسيس قناة الأردن اليوم ووكالة عرب 24، وعمل محررًا في موقع "خبرني"، ومراسلًا لعدد من القنوات التلفزيونية، من أبرزها قناة ATV والإخبارية السعودية والغد العربي، إضافة إلى التلفزيون الأردني، كما عمل مدربًا إعلاميًا معتمدًا لدى العديد من المؤسسات والجهات المتخصصة.

وحضر حفل التكريم عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي النجادات، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.