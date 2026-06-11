بنك ABC في الأردن يشارك في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026

خبرني - شارك بنك ABC في الأردن في فعاليات معرض الوكالات والامتياز التجاري الذي أقيم بعمان خلال 9-10 حزيران 2026 بمشاركه واسعة من شركات وبنوك ومؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار و التجاره الخارجيه في المنطقة، حيث تم تكريم البنك بدرع التميز الاقتصادي تقديراً وتثميناً للمشاركة المتميزة والفاعلة في المعرض.



ويهدف المعرض إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات ورجال الأعمال من الأردن والعراق، بما يسهم في تعزيز فرص التوكيلات التجارية ونماذج الامتياز (Franchise) إضافة إلى تسهيل دخول الشركات إلى السوق العراقي عبر شراكات استراتيجية موثوقة. كما يوفر المعرض منصة تفاعلية للتواصل والتفاوض بين مختلف الجهات التجارية ضمن بيئة آمنة ومحايدة في الأردن.



وخلال مشاركته، استعرض فريق بنك ABC مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة المصممة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على تلبية احتياجات الشركات ورواد الأعمال الباحثين عن فرص التوسع والاستثمار. كما قدم الفريق استشارات مالية ومصرفية متخصصة لزوار المعرض والمهتمين بفرص الامتياز التجاري والتوسع في الأسواق الإقليمية.



وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود بنك ABC المستمرة لتعزيز دوره كشريك مالي موثوق يدعم بيئة الأعمال ويسهم في تمكين الشركات من النمو والتوسع، خصوصاً في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة مثل السوق العراقي.



وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام لبنك ABC الأردن: "نعتز بمشاركتنا في هذا الحدث الاقتصادي الهام، الذي يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وفتح آفاق جديدة للاستثمار ولعمليات التجاره الخارجيه، لا سيما في السوق العراقي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة. وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع التزامنا بدعم الشركات وتمكينها من التوسع من خلال حلول مصرفية مبتكرة وشراكات مستدامة."



من جانبه، قال السيد فادي حداد، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشاملة: "حرصنا من خلال مشاركتنا على تقديم حزمة متكاملة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات الشركات ، بما يدعم خططها التوسعية ودخولها إلى أسواق جديدة. كما قمنا بتقديم استشارات متخصصة للمهتمين بالاستثمار ونماذج الامتياز، تأكيداً على دورنا كشريك مالي يدعم نمو الأعمال وتطورها ويسهل عمليات التجاره الخارجية."



وأكد البنك أن مشاركته في هذا الحدث تنسجم مع دوره في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، من خلال توفير حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تمكين الشركات ورواد الأعمال من تحقيق النمو والاستدامة.