ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية

خبرني - أكد رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، أهمية تعزيز الثقة الرقمية وتطوير أدوات الرقابة الحديثة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.

وأشار الحمادين، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "بناء الثقة في عالم مترابط: دور الحكومة والصناعة والبنية التحتية الحيوية"، ضمن أعمال مؤتمر ISACA MENA Conference 2026، إلى أن المؤسسات الرقابية باتت مطالبة بتبني منهجيات أكثر كفاءة في تدقيق نظم المعلومات، وحوكمة البيانات، وإدارة المخاطر الرقمية.

أوضح أن الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على الجوانب المالية التقليدية، بل أصبحت تشمل تقييم جاهزية الأنظمة الرقمية، وفاعلية الضوابط التقنية، وقدرة المؤسسات على إدارة المخاطر السيبرانية والتعامل مع التهديدات الناشئة.

وقال إن بناء الثقة في البيئة الرقمية يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المهنية المتخصصة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية، مبينا أن هذا التكامل يشكل عنصرا أساسيا لتعزيز المرونة المؤسسية، وحماية الأنظمة والخدمات الحيوية، وضمان استدامة التحول الرقمي بصورة آمنة وفاعلة.

وبين الحمادين أن ديوان المحاسبة يولي أهمية متقدمة لتطوير قدراته المؤسسية والفنية في مجالات تدقيق نظم المعلومات، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر الرقمية، بما يعزز دوره في حماية المال العام، ورفع كفاءة الرقابة على الأداء المؤسسي، ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام.

وعقد المؤتمر في منطقة البحر الميت على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا في الأردن والمنطقة، لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وحوكمة التكنولوجيا، وبناء الثقة الرقمية.

وشهد المؤتمر نقاشات متخصصة تناولت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتسارع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسبل مواجهة التهديدات السيبرانية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، واختبارات الاختراق لأنظمة الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الأمن السيبراني القائمة على الخداع، ومستقبل العمليات الأمنية المؤتمتة، إلى جانب قضايا الحوكمة الرقمية والمرونة المؤسسية.