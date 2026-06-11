الاردن : رجل يقتل زوجته بخرطوم مياه بعد اكتشافه ارقاما غريبة في هاتفها - تفاصيل

خبرني - قضت محكمة التمييز بتأييد قرار صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بسجن رجل بعد ادانته بقتل زوجته في قضية تعود الى عام 2023.

وفي ملف القضية اعتدى المدان على زوجته البالغة من العمر 35 عاما ما ادى الى وفاتها متاثرة باصابات بالغة.

المدان تزوج من الضحية عام 2022 ثم ساءت العلاقة بينهما خبرني بعد فترة قصيرة من الزواج.

اوراق القضية اشارت الى الزوج اكتشف بعد نحو شهر من زفافه وجود ارقام غريبه بالنسبة له مخزنة على هاتف زوجته، الامر الذي دفعه الى سؤالها عنها، لتنشب بينهما خبرني مشادة تطورت لاحقا الى اعتداء من قبل الجاني .

استخدم الزوج خرطوم مياه للاعتداء على زوجته وضربها محدثا خبرني اصابات واسعة ونزيف داخلي.

افاد الطب الشرعي بتعرض الضحية لكدمات ورضوض غطت ما يقارب 40 بالمئة من مساحة الجسم .

بعد صدور الحكم من الجنايات الكبرى، تقدم المدان بطعن امام محكمة التمييز خبرني مطالبا بتخفيف العقوبة مستندا الى ان موكله لا يملك اي اسبقيات.

التمييز حسمت القضية

وخلصت ان محكمة الجنايات الكبرى طبقت القانون بصورة صحيحة، وان جميع الاجراءات كانت سليمة ومتوافقة مع القانون خبرني وقررت المحكمة رد الطعن وبذلك اصبح الحكم قطعيا ونهائيا .