البيض أم الزبادي اليوناني.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

خبرني - يلعب البروتين دورًا محوريًا في خطط إنقاص الوزن، إذ يساهم في تعزيز الشعور بالشبع والحفاظ على الكتلة العضلية النشطة في الجسم. ويُعد كل من البيض والزبادي اليوناني من أبرز مصادر البروتين الشائعة، خصوصًا في وجبة الإفطار، ما يطرح سؤالًا مهمًا: أيهما أكثر فاعلية لدعم خسارة الوزن؟

وبحسب موقع Health، يعتمد اختيار البيض كخيار غذائي مناسب لإنقاص الوزن على عدد من العوامل، أبرزها تفضيل الوجبات المالحة والرغبة في تقليل الكربوهيدرات. كما يساعد محتواه من البروتين والدهون على زيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول.

وفي المقابل، يحتوي البيض على نسب أعلى من الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة مقارنة ببعض البدائل، رغم احتوائه على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامينات B وفيتامين A والفوسفور والسيلينيوم والكولين.

أما الزبادي اليوناني، فيُعد خيارًا مناسبًا لمن يراقبون السعرات الحرارية أو يسعون لتقليل الدهون في نظامهم الغذائي، إذ يوفر كمية بروتين قريبة من البيض مع سعرات حرارية أقل، لكنه يحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات.

كما يمتاز الزبادي اليوناني بانخفاض الدهون والكوليسترول، خاصة في الأنواع قليلة أو خالية الدسم، إلى جانب دوره في دعم صحة العظام بفضل احتوائه على الكالسيوم، رغم أنه أقل من البيض في بعض الفيتامينات والمعادن.

وعن عامل الشبع، تشير المقارنة إلى أن محتوى الدهون يلعب دورًا أساسيًا في الإحساس بالامتلاء، ما يجعل البيض يمنح شعورًا أطول بالشبع لدى بعض الأشخاص، في حين يمكن أن يحقق الزبادي اليوناني نتائج مشابهة عند تناوله مع مكونات إضافية مثل الفواكه أو المكسرات.

وفي النهاية، لا يوجد خيار واحد مثالي للجميع، إذ يمكن أن يكون كل من البيض والزبادي اليوناني جزءًا من نظام غذائي متوازن يدعم إنقاص الوزن، بحسب الاحتياجات الصحية والأهداف الفردية.