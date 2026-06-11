مصدر: المفاوضات بين أمريكا وإيران مستمرة رغم تبادل الضربات الجوية

خبرني - أفاد مصدر دبلوماسي بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال على المسار الصحيح، وذلك على الرغم من تبادل الجانبين للضربات الجوية بين عشية وضحاها.

وأوضح المصدر لشبكة "سي إن إن" أن المناقشات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لم تتوقف، بل استمرت حتى بعد ساعات من قيام الولايات المتحدة بشن ضربات على أهداف عسكرية إيرانية، وكذلك بعد الهجمات الإيرانية المضادة التي استهدفت القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وشدد المصدر الدبلوماسي على أن هذه الهجمات، التي وقعت في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، لم تنجح في عرقلة أو تعطيل الجهود الدبلوماسية الجارية بين البلدين.

وفي تطور مواز، أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" بأن المفاوضين القطريين قد غادروا العاصمة الإيرانية طهران يوم الخميس، وذلك بعد أن أجروا محادثات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، استمرت حتى ساعات الصباح الباكر، وكلها كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مرتقب.

وكان التصعيد العسكري الحالي قد بدأ يوم الاثنين الماضي، عندما تم إسقاط مروحية أباتشي أمريكية بالقرب من مضيق هرمز، وهو الحادث الذي أطلق سلسلة من الضربات الانتقامية التي طالت أراضي إيران وكذلك القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج.

وقد أوضح مسؤولون أمريكيون أن الضربات الأخيرة التي شنتها واشنطن استهدفت أنظمة المراقبة الإيرانية، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى مواقع الدفاع الجوي، وذلك كرد فعل على ما وصفوه بـ"العدوان الإيراني المستمر" ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي موقف متشدد، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الضربات الأمريكية ستستأنف وبقوة، وذلك إذا لم توافق طهران فوراً على الاتفاق المطروح للسلام.

ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجمات مضادة استهدفت 18 موقعا عسكريا أمريكيا، شملت قواعد جوية في كل من الكويت والبحرين، بالإضافة إلى الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركز في البحرين.