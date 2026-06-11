توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة نهر الأردن وشركة فجر للغاز الطبيعي لدعم برامج التمكين المجتمعي في العقبة

خبرني - وقّعت مؤسسة نهر الأردن وشركة فجر للغاز الطبيعي اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في محافظة العقبة لربط قدرات الشباب والنساء والجمعيات المحلية بالاحتياجات التنموية والفرص الاقتصادية والبيئية الواعدة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز البرامج المجتمعية وترسيخ مفاهيم الحماية الأسرية والتمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة. ووقع الاتفاقية عن المؤسسة المديرة العامة إنعام البريشي وعن الشركة رئيسها التنفيذي المهندس ياسر صلاح الدين.



وبموجب الاتفاقية، تساهم شركة الفجر في تعزيز استمرارية عمل مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات، وتمكين ما يقارب 2,800مستفيد من خلال أنشطة نوعية تدمج بين الحماية الأسرية والتمكين الاقتصادي بما يضمن شمولية الأثر وتحويل التحديات الاجتماعية والبطالة إلى فرص ريادية تعزز من روح الانتماء والأمن المجتمعي المستدام في المنطقة.



وتعليقًا على ذلك، ثمّنت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي الشراكة مع شركة فجر للغاز الطبيعي، مشيرة إلى أهمية استدامة التعاون بين مختلف القطاعات لتعزيز قدرة المؤسسات التنموية على توفير وابتكار حلول وتنفيذ برامج للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية خاصة العنف ضد الأطفال وتمكين المرأة اقتصادياً، ما سيتحقق تعزيز للانتماء المجتمعي هو مثال حيّ على ما يُبنى حين تلتقي الإرادات حول هدف إنساني مشترك.



وبدوره، أكد المهندس ياسر صلاح الدين أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بدورها التنموي ومسؤوليتها المجتمعية، وانطلاقها من إيمان راسخ بأهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين المجتمعات المحلية. وأضاف: "نعتز بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن في دعم المبادرات التي تُمكّن الشباب والنساء والأطفال، وتسهم في إيجاد فرص تنموية مستدامة في محافظة العقبة ومناطق الجنوب. ونؤمن بأن الشراكات الفاعلة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر تنموي حقيقي ومستدام ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني."