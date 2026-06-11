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عائلة المعايطة تتلقى التعازي بوفاة الفقيدة ماريا جارسيا

  • 11 حزيران 2026
  • 13:35
عائلة المعايطة تتلقى التعازي بوفاة الفقيدة ماريا جارسيا

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الدكتور مدالله سليمان المعايطة وأبنائه الكرام المهندس رمزي المعايطة والدكتور إسماعيل المعايطة، وأفراد الأسرة كافة، بوفاة المرحومة الفاضلة ماريا جارسيا، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح يوم الاثنين الموافق 8 حزيران 2026، بعد حياة حافلة بالعطاء والخدمة.

وسيُستقبل المعزون من الرجال والنساء في ديوان أبناء الكرك – دابوق، من الساعة الرابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً، يومي الجمعة والسبت 12 - 13 حزيران 2026.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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