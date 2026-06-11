كلاب ضالة تثير الهلع بين سكان أبو السوس والبيادر ومطالبات بتدخل عاجل

خبرني - يشكو سكان منطقة أبو السوس والبيادر في العاصمة عمان من تزايد أعداد الكلاب الضالة وانتشارها بشكل لافت بين الأحياء السكنية وعلى مقربة من المنازل، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن.

وقال مواطنون إن الكلاب باتت تتجمع بشكل متكرر في الشوارع والأزقة السكنية، وتتحرك بالقرب من مداخل المنازل، الأمر الذي حدّ من قدرة العديد من السكان على التنقل بحرية أو السماح لأطفالهم باللعب خارج المنازل.

وأضافوا أن شكاوى واتصالات متكررة جرى تقديمها إلى الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة دون حلول ملموسة، مطالبين بتدخل عاجل لمعالجة الوضع والحد من المخاطر المحتملة على السلامة العامة.

وأعرب عدد من الأهالي عن تخوفهم من تفاقم المشكلة، محذرين من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفع بعض الأفراد إلى اللجوء لوسائل فردية للتعامل مع الكلاب، بما في ذلك محاولات تسميمها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الصحة العامة والبيئة.

وطالب السكان الجهات المختصة بوضع خطة سريعة للتعامل مع الظاهرة بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة ومعالجة المشكلة بطرق آمنة ومنظمة.

وأشار مواطنون إلى أنه في حال كانت أمانة عمان الكبرى مهتمة بمتابعة الشكوى ميدانياً، فإن مواقع تجمع الكلاب الضالة تتركز في منطقة أبو السوس خلف مسجد حسين خواجا، وتحديداً في شارع عبدالعزيز الديرباني، بالقرب من العمارات أرقام 4 و8 و12 و15، حيث تتكرر مشاهدتها بشكل يومي وتثير مخاوف السكان.