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تهنئة للدكتورة عرين اسد ابو رمان بمناسبة تفوقها العلمي

  • 11 حزيران 2026
  • 13:06
تهنئة للدكتورة عرين اسد ابو رمان بمناسبة تفوقها العلمي

خبرني - يتقدم الدكتور مصعب زياد بنات وعائلته الممتدة بأسمى التهاني والتبريكات إلى الأنسباء عشيرة أبو رمان  وبالأخص الشيخ أسد خالد أبو رمان والمربية الفاضلة وفاء خريسات بمناسبة تخرج ابنتهم الدكتورة عرين أسد أبو رمان وحصولها على درجة الماجستير في الصيدلة بتخصص اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية من جامعة عمان العربية بامتياز واقتدار. وينقل تهاني الزملاء في جمعية المحتوى العربي الرقمي للدكتورة عرين نائب رئيس جمعية المحتوى العربي الرقمي على هذا الإنجاز متمنين لها مزيد التقدم والعقبى للدكتوراة إن شاءالله. فخورون بك أيما فخر يا أم محمد وعقبال محمد وكندة.

تهنئة للدكتورة عرين اسد ابو رمان بمناسبة تفوقها العلمي

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