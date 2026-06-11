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الأردن.. 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال شهر

  • 11 حزيران 2026
  • 13:01
الأردن 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال شهر

خبرني - تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك عززت دائرة الجمارك الأردنية الكوادر العاملة في مركز جمرك العمري وذلك في إطار الاستعدادات لفترة الاصطياف وعودة المغتربين بهدف تسهيل وتسريع إجراءاتها وفق منظومة مرنه للتعامل مع المسافرين والشحن وضمان انسيابية الحركة عبر المركز الحدودي.

ويأتي هذا الإجراء استجابة للزيادة الملحوظة في أعداد القادمين والمغادرين وحركة الشحن حيث أظهرت البيانات الإحصائية لعمليات الدخول والخروج خلال الشهر الماضي ارتفاعاً في حجم الحركة عبر المركز. وقد تعاملت الجمارك الأردنية وبالتشارك والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في المركز مع أكثر من (350) ألف مسافر وما يزيد على (120) ألف مركبة بالإضافة إلى أكثر من (50) ألف شاحنة نقل بضائع.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن تعزيز الكوادر البشرية يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمستثمرين وقطاع النقل مع المحافظة على أعلى درجات الرقابة الجمركية والأمنية.

وأشار العكاليك إلى أن دائرة الجمارك تتابع بشكل مستمر مؤشرات الحركة في المراكز الحدودية وتعمل على اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمواجهة أي زيادة متوقعة في أعداد المسافرين والشحن بما يضمن تسهيل حركة العبور وتقليل أوقات الانتظار خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد نشاطاً متزايداً وعودة أعداد كبيرة من أبناء الوطن المغتربين.

وثمّنت الجمارك الأردنية جهود جميع الجهات الأمنية والرقابية العاملة في مركز جمرك العمري مؤكدةً أن التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة  يسهم في تقديم خدمات نوعية تعكس الصورة الحضارية للمملكة وتعزز من كفاءة العمل في المنافذ الحدوديه.

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