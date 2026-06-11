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وزارة المياه ترد على تصريحات للدكتور ممدوح العبادي

  • 11 حزيران 2026
  • 12:58
وزارة المياه ترد على تصريحات للدكتور ممدوح العبادي

خبرني - ردّت وزارة المياه والري على تصريحات نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، التي شكّك فيها بقدرات الشركة المتقدمة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني (نقل المياه من العقبة)، مؤكدة أن ما أُثير حول عدم تخصص الائتلاف المنفذ غير دقيق.

وأوضحت الوزارة أن مشروع الناقل الوطني مرّ بمرحلة تنافسية متقدمة شملت اختيار خمسة ائتلافات دولية كبرى لتقديم عروضها الفنية والمالية، إلا أن أربعة منها لم تُكمل تقديم عروضها النهائية أو انسحبت خلال مراحل العطاء.

وبيّنت أن الائتلاف الوحيد الذي قدّم عرضاً رسمياً متكاملاً هو ائتلاف Meridiam – Suez، وذلك بعد استيفائه كامل متطلبات التأهيل وخضوعه لجميع الإجراءات والمعايير الفنية والمالية المعتمدة.

وأضافت أن الائتلاف يضم مجموعة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والمياه، من بينها Meridiam التي تدير أصولاً تتجاوز 23 مليار دولار، وSuez الرائدة عالمياً في قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب VINCI في المشاريع الهندسية الكبرى، وOrascom، والمقاولون العرب، إضافة إلى شركة Archirodon اليونانية المتخصصة في مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء.

وأكدت الوزارة أن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي جرى تنفيذ مراحلها وفق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في التقييم والطرح، ما عزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية وقدرتها على تمويله ضمن نماذج الشراكة (BOT)، إلى جانب دعمه من الحكومة وأهميته في تعزيز الأمن المائي في المملكة.

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