نقابة المقاولين تحتفل بعيد الاستقلال الـ80 ويوم الجيش والجلوس الملكي

الروابدة من نقابة المقاولين: الوحدة الوطنية صمام أمان الأردن والفرح بالوطن حق لكل الأردني

الدويري: الأردن قصة نجاح صنعتها القيادة الهاشمية وإرادة أبنائه

خبرني - أكد رئيس الوزراء الأسبق دولة الدكتور. عبد الرؤوف الروابدة أن من حق الأردنيين أن يفرحوا بوطنهم ومنجزاتهم الوطنية، مشددا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية التي شكلت على الدوام صمام الأمان للدولة الأردنية في مواجهة مختلف التحديات.

جاء ذلك خلال الاحتفال الوطني الذي نظمته نقابة المقاولين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الشباب ونادي المقاولين بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، بحضور وزير الشباب الدكتور رائد العدوان وعدد من النواب والنقباء والشخصيات الوطنية وأعضاء مجلس النقابة ونادي المقاولين الأردنيين والهيئة العامة وشباب وزارة الشباب.

وقال الروابدة إن هذه المناسبات الوطنية تجسد قصة وطن بناه أبناؤه بالتضحيات والعمل والانتماء، مؤكدا أن الأردن استطاع رغم الظروف الإقليمية الصعبة أن يحافظ على أمنه واستقراره وأن يكون ملاذا آمنا لكل من لجأ إليه هربا من الحروب والاضطهاد.

وأشار إلى أن الأردنيين بمختلف أصولهم ومنابتهم يشكلون شعبا واحدا تجمعه راية الوطن ومصلحته العليا، مؤكدا أن الوحدة الوطنية لا تقبل التجزئة أو الانقسام، وأن كل المحاولات الرامية إلى بث الفرقة بين أبناء الوطن محكوم عليها بالفشل.

وشدد الروابدة على عمق العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين، مؤكدا أن الشعبين يرتبطان بروابط وطنية وتاريخية راسخة، وأن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في وجدان الأردنيين باعتبارها قضية عادلة ومركزية.

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به القيادة الهاشمية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مكانة الأردن، مثمنا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الدفاع عن مصالح الأردن وقضاياه الوطنية والقومية.

من جانبه، ألقى نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري كلمة أكد فيها أن الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية يمثل وقفة اعتزاز بتاريخ الأردن وإنجازاته، مشيرا إلى أن المملكة بقيادتها الهاشمية وشعبها وجيشها تمكنت من بناء نموذج وطني متماسك رغم التحديات.

وقال الدويري إن الأردن ليس مجرد حدود على خارطة، بل قصة صبر وعطاء كتبتها أجيال من الأردنيين، مؤكدا أن القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تمضي بالوطن بثقة وحكمة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

كما أشاد بدور سمو الحسين بن عبد الله الثاني، معتبرا أنه يمثل امتدادا مشرقا للنهج الهاشمي ورسالة أمل للشباب الأردني.

وأكد الدويري أن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ستبقى عنوانا للفخر والاعتزاز وحصنا منيعا للوطن، مثمنا التضحيات التي يقدمها منتسبوها في سبيل حماية أمن الأردن واستقراره.

كما وجه تحية خاصة إلى نشامى المنتخب الوطني، متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم نحو كأس العالم، ومؤكدا أنهم رسموا الفرحة في قلوب الأردنيين وقدموا صورة مشرقة عن الشباب الأردني وقدرته على تحقيق الإنجازات.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات تقديرا لإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية والبناء، كما تم تكريم راعي الحفل دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان، إضافة إلى تكريم نادي مقاولي الإنشاءات الأردنيين وعدد من الجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح الفعالية.

وحضر الاحتفال جمع غفير من المقاولين وأعضاء الهيئة العامة للنقابة وأعضاء مجلس النقابة وشباب وزارة الشباب، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والوطنية والنيابية والنقابية.