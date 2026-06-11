راقصة مصرية تكشف تفاصيل خطيرة عن اتهامها لـ (نخنوخ) وفنان شهير بقتل طفلتها

خبرني - أثارت الراقصة المصرية شمس حالة واسعة من الجدل مجدداً عقب إطلاقها تصريحات نارية تتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ بالتورط مع طليقها المطرب الشعبي سعد الصغير، في مقتل ابنتها.

وأوضحت شمس في تصريحات لـRT أنها تقدمت ببلاغ جديد ضد سعد الصغير وصبري نخنوخ، مؤكدة أنها تمتلك مستندات رسمية واعترافات صوتية مسجلة لطليقها سعد الصغير، مشيرة إلى أنها قامت بإرسال أحد هذه الاعترافات المسجلة التي يقر فيها بقتل ابنتها كدليل قاطع على الجريمة، حيث وقع الحادث عندما كانت في الشهر السابع من الحمل.

وفي سياق حديثها عن تفاصيل تقدمها بالبلاغ، كشفت الراقصة المصرية أن البلاغ الرسمي جرى تقديمه سابقاً أمام مدير أمن الإسكندرية، غير أنها كانت تخشى ذكر اسم صبري نخنوخ في ذلك الوقت نتيجة تلقيها تهديدات مباشرة ومستمرة منه ومن طليقها سعد الصغير، وهو ما دفعها لتوخي الحذر طوال الفترة الماضية قبل أن تقرر الخروج عن صمتها في الوقت الحالي كي تفضح سلسلة جرائم "نخنوخ".

وأكدت الراقصة شمس في تصريحاتها لـRT، أنها لن تترك حقها وحق جنينها، التي أجهضتها رغمًا عنها، وأنها عانت كثيرًا بسبب هذا الإجهاض، وأُصيبت بضرر في الرحم.

بدأت الأزمة عندما انتشرت أنباء كثيرة حول زواج المطرب سعد الصغير من الراقصة شمس المغربي سرًا، والتي استمرت سنوات وهو الأمر الذي كان سعد الصغير ينفيه دائمًا، لكن في عام 2013 خرجت شمس لتؤكد زواجها من سعد رسميًا، موضحة أنهما اتفقا على إبقاء الأمر سرًا.

واشتعلت الأزمة عندما ظهر سعد الصغير في برنامج مصارحة حرة، حيث اعترف بأنه تزوج من شمس، سرا بسبب وجود مشاكل وخلافات، بالإضافة إلى خوفه من معرفة زوجته الأولى حتى لا تغضب.

لم تهدأ حدة الأزمة بين سعد الصغير وشمس بعد اعترافه بالزواج، بل خرجت شمس لاحقًا لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، مما تسبب لها في مشاكل نفسية. وأضافت أنها اضطرت إلى كفالة طفلة بعد رفض دار الأيتام قبولها في التبني بسبب عملها كراقصة، بعد ذلك عادت شمس المغربي لتتهم سعد الصغير بالاعتداء عليها بواسطة بلطجية، مما أثار الجدل مجددًا، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة.