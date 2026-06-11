مجلس الوزراء يُحيل عدداً من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

خبرني - قرر مجلس الوزراء احالة عدد من الضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد:

عميد محمد عوده الفاضل

عميد ياسر محمد مسعود

عميد فراس حمدو مسلم

عميد فواز سالم خلف

عميد عماد ماجد سعيد

عميد قيس فايض قطيش

عميد قاضي عماد ابراهيم احمد

عميد ركن فاروق محمد عبدالرحيم

عميد محمود عبدالكريم احمد

عقيد مهندس موسى حامد محمد

عقيد ابراهيم عقله ابراهيم

عقيد ميلاد جميل محمد

عقيد مهندس سلطان عمران احمد

عقيد مهندس شادي شكري خليل

عقيد حكمت احمد ربيع

عقيد قاضي ايمن محمد سالم

عقيد ركن محمد خير رضوان محمد

عقيد مهندس انس مشعل نايف

عقيد نعمان عبد الكريم عبد القادر

عقيد مهندس ايمن جهاد فوزي

عقيد محمد طالب سالم

عقيد محمد عبدالله احمد

عقيد خالد غصاب احمد

عقيد ثروة فياض احمد

عقيد مهندس فيصل علي محمود