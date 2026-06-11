خبرني - استضافت كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الإعلامي الدكتور أحمد الكركي، والإعلامية تقوى البطوش، في لقاء حواري تناول مفهوم السردية الأردنية وأبعادها الوطنية والثقافية، ودورها في ترسيخ حضور الرواية الأردنية وتعزيز مكانتها في الفضاءين الإقليمي والدولي.

شهد اللقاء نقاشًا ثريًا حمل الكثير من الأفكار والرؤى حول أهمية تقديم الرواية الأردنية للعالم بلغة تستند إلى الحقائق والإنجازات والقيم التي تميز الدولة الأردنية، وتعكس تجربتها السياسية والتنموية والإنسانية بوصفها قصة وطن تستحق أن تُروى وتُوثق للأجيال القادمة.

وأكد اللقاء أهمية بناء خطاب وطني متماسك قادر على التعبير عن هوية الأردن ومنجزاته، حيث تناول اللقاء الدور المحوري للإعلام في صياغة الرواية الوطنية ونقلها إلى مختلف الجمهور بلغة معاصرة وأدوات مؤثرة، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني وإبراز ما يمتلكه الأردن من رصيد حضاري وإنساني وسياسي يعكس حضوره الفاعل ومكانته الراسخة.