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  • "الشرق الأوسط" تنظم يومها الوظيفي الحادي عشر بمشاركة 60 شركة ومؤسسة مثّلت مختلف القطاعات الاقتصادية

"الشرق الأوسط" تنظم يومها الوظيفي الحادي عشر بمشاركة 60 شركة ومؤسسة مثّلت مختلف القطاعات الاقتصادية

  • 11 حزيران 2026
  • 11:56
الشرق الأوسط تنظم يومها الوظيفي الحادي عشر بمشاركة 60 شركة ومؤسسة مثّلت مختلف القطاعات الاقتصادية

خبرني - شهد اليوم الوظيفي الحادي عشر في جامعة الشرق الأوسط مشاركة واسعة لـ60 شركة ومؤسسة وطنية وإقليمية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، والإنتاجية، والخدمية، إذ وفرت لمئات الطلبة والخريجين فرصًا مباشرة للتشبيك والتنافس على فرص التوظيف والتدريب.
الفعالية، التي نظمها مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة، شهدت حضور رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وعميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث استعرضت الجهات المشاركة الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها، إلى جانب متطلبات التوظيف والمهارات الأكثر طلبًا في بيئات العمل المعاصرة.
وعكست المشاركة النوعية للشركات والمؤسسات ثقة متنامية بمخرجات جامعة الشرق الأوسط وكفاءات طلبتها وخريجيها، فضلًا عن اهتمام هذه الجهات باستقطاب المواهب الشابة والتعرف إلى الإمكانات المهنية والأكاديمية التي تمتلكها الجامعة.

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