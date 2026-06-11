Tecno تعلن عن هاتفها الجديد

خبرني -أعلنت Tecno عن هاتفها الذكي الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره ومواصفاته المنافسة.

حصل هاتف Tecno Pova 8 على هيكل أنيق التصميم، وزوّد بشاشة بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1080/2344) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 381 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HIOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 7100، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 13 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واط.